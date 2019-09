"İhraç talebi olağanüstü bir durum değil"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Best FM'de yayınlanan "Konuşan Türkiye" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

- "İç tüzüğümüzün 117’ye 7’nci maddesine göre bu ihraç talebi istendi"

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında alınan ihraç talebi kararlarının sorulması üzerine Ünal, şunları kaydetti:

"Şimdi her siyasi partinin kendi kurulları, organları vardır ve siyasi partiler bu kurullarda, bu organlarda kararlarını alırlar, istişarelerini yaparlar. Bir de her siyasi partinin bir iç tüzüğü vardır yani o iç tüzük o siyasi partinin anayasası niteliğindedir, o iç tüzüğü de uygulamak zorundasınız. İç tüzüğümüzün 117’ye 7’nci maddesine göre bu ihraç talebi istenmiştir. MYK gündemine bu konu geldi çünkü iç tüzüğe aykırı davranan, daha önce genel başkan yardımcılığı yapmış iki milletvekili, milletvekilliğimizi yapmış bir kişi ve daha önce bu partinin Genel Başkanlığını yapmış Ahmet Davutoğlu'yla ilgili konu MYK gündemine geldiğinde konu değerlendirildi, açıklamaları değerlendirildi. Bunların iç tüzüğe, 117’ye 7'ye aykırılığı değerlendirildi ve rutin bir işlem olarak oy birliğiyle Merkez Disiplin Kuruluna ihraç talebiyle sevklerine karar verildi. Yani bu olağanüstü bir durum değil. Bu fiili işleyen her bir parti üyesine uygulanan bir durum.