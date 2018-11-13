Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ilk aşamada 16 ilde, 25 oda ve borsayla ihracat destek ofisleri kuracaklarını belirterek, "Bu 16 ilimiz 53,6 milyar dolar ihracatla 2017 yılı ihracatımızın üçte birini gerçekleştirdi. Şimdi hedefimiz hem bu rakamları daha yukarı taşımak hem de ihracatçı olmayan ya da çok az ihracatı olan illerimizi de desteklemek." dedi.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) birlikte yürüttüğü "İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı" TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Pekcan, törende yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak hedeflerinin ihracatı KOBİ'lerden başlayarak bütün iş dünyasına yaymak olduğunu söyledi.

Buna bir anlamda "ihracat seferberliği" de denilebileceğini ifade eden Pekcan, iş dünyasının tüm aktörlerini bu seferberlik içinde görmek istediklerini bildirdi.

Pekcan, Bakanlık olarak bu konuda çaba gösterdiklerini, bu yıl 45 ilde verdikleri 66 ayrı eğitim programıyla 3 bini aşkın iş insanına temas ettiklerini dile getirdi.