İhracat Rekor Kırdı ABD Ticaret Açığı Azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre Amerika'nın ticaret açığı, Nisan ayında son 10 yılda en büyük daralmayı kaydetti. İhracat rekor düzeyde artarken son veriler, ticaretin bu çeyrekte ekonomik büyümeye katkıda bulunacağına işaret ediyor.

Bakanlık, Amerika'nın ticaret açığının 2012 yılı Aralık ayından bu yana en ciddi düşüşü kaydederek yüzde 19,1 oranında azaldığını ve 87 milyar 100 milyon dolara gerilediğini bildirdi. Ürün ve hizmet ihracatıysa yüzde 3,5 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi ve 252 milyar 600 milyon olarak kaydedildi.

Ekonomi araştırmaları ve danışmanlık firması Capital Economics'ten Michael Pearce, "Nisan ayında ticaret açığındaki büyük düşüş, net ticaretin gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) ikinci çeyrekteki büyümesine çok ciddi katkısı olacağına işaret ediyor" dedi.

Amerika'daki rekor ticaret açığı, birinci çeyrekte GSYH'den 3,23 puan silmişti. Bu nedenle GSYH, 2021'in dördüncü çeyreğinde yüzde 6,9'luk artıştan sonra 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık yüzde 1,5 oranında azalmıştı. Ticaret açığı, son 7 çeyrektir Amerika'nın GSYH'sında azalmaya neden oluyordu.

İkinci çeyrek için büyüme tahminleri, yıllık yüzde 4,8'e kadar çıktı.

Amerika'nın yaptığı ihracattaki kapsamlı artışta rekor düzeyde yükselen sanayi malzemeleri satışı önde geliyor. Bunda doğalgaz, değerli metal ve petrol ürünlerinin ihracatının etkisi büyük oldu. Petrol ürünleri ihracatı, 27 milyar 200 milyon dolarla şimdiye kadar kaydedilen en yüksek miktar oldu. Gıda ürünleri ihracatı da rekor kırdı. Amerika, 2 milyar 100 milyon dolarlık soya fasülyesi ihracatı yaptı.

Sermaye ürünleri ihracatı 1 milyar 200 milyon dolar artarak 47 milyar 500 milyon dolara çıktı. Bu, 2019 yılı Mart ayından beri sermaye ürünleri ihracatında kaydedilen en yüksek tutar oldu. Sivil hava taşımacılığında kullanılan uçak satışıysa 1 milyar 300 milyon dolar arttı.

Hizmet ürünleri ihracatı 2 milyar 400 milyon dolar artarak 76 milyar 500 milyon dolara yükseldi. Seyahat ve taşımacılıktaki artışın bu rakamlara katkısı büyük oldu.

Nisan ayında Amerika'nın yaptığı ürün ve hizmet ithalatıysa yüzde 3,4 oranında azalarak 339 milyar 700 milyon dolara geriledi. Amerika'da ithalat, iç piyasadaki güçlü talebi karşılamak için şirketlerin envanterlerini tazeleme girişimleri nedeniyle hızlı yükselişe geçmişti.

Ancak Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) enflasyonla mücadele etmek amacıyla faiz oranlarını yükseltmeye başlaması, talebi yavaşlattı. Bazı ürünlerin envanterinin normal seviyeye yaklaşması da ithalat ihtiyacını azalttı. İthalattaki azalma ayrıca Çin'in COVID-19'la mücadele için sıkı kapanma önlemleri almasının da bir sonucu olarak görülüyor.

Tekstil, hazır giyim, ev eşyaları, oyuncak ve spor malzemeleri ithalatının azalması, tüketici ürünleri kategorisinde ithalatın 6 milyar 300 milyon azalması anlamına geldi. İlaç ithalatı da geriledi. Sanayi malzemeleri ithalatı 5 milyar 300 milyon dolar, parlatılmış metal ürünleri ithalatıysa 5 milyar 600 milyon dolar azaldı.

Sermaye ürünleri ithalatı 2 milyar 600 milyon dolar, bilgisayar ithalatı da 1 milyar 900 milyon dolar düştü. Ancak motorlu araç, yedek parça ve motor ithalatı 1 milyar 400 milyon dolar artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve 33 milyar 700 milyon dolar olarak kaydedildi. Gıda ürünleri ithalatı da kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Nisan ayında petrol ithalatı, 2014 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Nisan'da ithal ham petrol, varil başına ortalama 94,99 dolardan alındı. Bu, 2014 yılı Ağustos ayından bu yana ithal petrole ödenen en yüksek ücret.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, petrol ve başta buğday ve ayçiçeği olmak üzere gıda fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

