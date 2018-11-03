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İhracatçıların hususi damgalı pasaport çıkarma şartları kolaylaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

İHRACATÇILARA verilen hususi damgalı pasaport şartları kolaylaştırıldı.  İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre daha önce ihracatçıların hususi damgalı pasaport alabilmesi için her takvim yılında ihracat yapma şartı aranıyordu.

ANKARA,(DHA)-İHRACATÇILARA verilen hususi damgalı pasaport şartları kolaylaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre daha önce ihracatçıların hususi damgalı pasaport alabilmesi için her takvim yılında ihracat yapma şartı aranıyordu. Bu şart değiştirilerek son üç takvim yılında yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen oranda olması, yeşil pasaport verilmesi için yeterli olacak" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14' üncü maddesi kapsamında, 'İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar'ın geçen yıl Mart ayında yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Buna göre belirtilen tutarda ihracat yapan firma yetkililerinin, hususi damgalı pasaport alabildiği belirtilerek, "Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan 214 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 'İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar' da değişiklik yapıldı" denildi.
'YEŞİL PASAPORT, ÜÇ YILIN İHRACAT ORTALAMASINA GÖRE VERİLECEK'
Yapılan son değişiklikle hususi damgalı pasaport verilmesi için her takvim yılında ihracat yapma şartının kaldırıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi: "İhraçatçı artık son üç takvim yılında yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen oranda ise firma yetkililerine hususi damgalı pasaport alabilecek. 23 Mart 2017'de başlayan uygulama kapsamında ihracat yapan firma yetkililerine bugüne kadar 7 bin 294 hususi damgalı pasaport verildi."

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