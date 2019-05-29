İhracatçılarla Üniversitelilerin Tasarım Buluşması 

DESIGNDAYIZMIR’19 etkinliği genç tasarımcılarla deri, tekstil ve konfeksiyon ihracatçılarını bir araya getirdi. Ege İhracatçı Birlikleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümleri ihracatta katma değeri artırmak amacıyla güçlerini birleştirdi. Türkiye’de hem istihdamda hem de ihracatta önemli bir yer tutan üç sektörün temsilcileri, küresel pazarda daha fazla pay sahibi olmak için, özellikle son yıllarda tasarıma giderek daha fazla önem vermeye başladı. VOA Türkçe’ye konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bu etkinliğin en büyük amacı genç tasarımcıları sektörle, sektörü de genç tasarımcılarla tanıştırmak. Tasarımcılara yanlı olmadıklarını, onlar olmazsa bu sektörün daha ileri gidemeyeceğini hissettirmek. Daha önceleri bunu tasarım yarışmalarıyla yapıyorduk. Yarışmalar devam ediyor. Şimdi de böyle bir etkinlikle onlara bir fırsat sunmak istedik” dedi. “İhracatçı ile tasarımcı birlikte çalışmalı” Tasarımla her türlü ürünün değerinin artacağını belirten Eskinazi, Türkiye’nin fason üretim yapan bir ülke konumundan tasarım satan bir ülke konumuna geldiğini vurguladı.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yıllık iki milyar dolar ihracat gerçekleştiren üç sektörün bir araya geldiğine dikkati çeken Eskinazi, “Türkiye’nin ortalama kilogram ihraç fiyatı 1,5 dolar seviyesinde iken, bu sektörlerimizin kilogram ihraç fiyatı 16 dolar seviyesinde. Hedefimiz bu rakamı daha yukarılara taşımak” ifadesini kullandı. Eskinazi, bunun için de yurt dışı pazarları tanıyan ve onların beklentilerini bilen ihracatçılar ile tasarımcıların birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi. “Türkiye tasarımda geri planda değil” Ege Deri ve Derim Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Erkan Zandar da VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada Türkiye’nin tasarımda geri planda olmadığını belirtti. Zandar, düzenlenen etkinliği gelecek yıl ulusal boyuta taşımayı planladıklarını belirtti ve “Ürünün üreticiden tüketiciye doğrudan gönderilmeye başladığı bir dünyada bizim anlık trend değişimlerine hazır ve bunları anlayabilecek firmalara ihtiyacımız var. Bu firmalardaki tasarımcıların da bu seviyede, bu anlayışta olmaları gerekiyor” diye konuştu.