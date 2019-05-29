İhracatçılarla Üniversitelilerin Tasarım Buluşması 

DESIGNDAYIZMIR’19 etkinliği genç tasarımcılarla deri, tekstil ve konfeksiyon ihracatçılarını bir araya getirdi. Ege İhracatçı Birlikleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümleri ihracatta katma değeri artırmak amacıyla güçlerini birleştirdi.
Türkiye’de hem istihdamda hem de ihracatta önemli bir yer tutan üç sektörün temsilcileri, küresel pazarda daha fazla pay sahibi olmak için, özellikle son yıllarda tasarıma giderek daha fazla önem vermeye başladı. VOA Türkçe’ye konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bu etkinliğin en büyük amacı genç tasarımcıları sektörle, sektörü de genç tasarımcılarla tanıştırmak. Tasarımcılara yanlı olmadıklarını, onlar olmazsa bu sektörün daha ileri gidemeyeceğini hissettirmek. Daha önceleri bunu tasarım yarışmalarıyla yapıyorduk. Yarışmalar devam ediyor. Şimdi de böyle bir etkinlikle onlara bir fırsat sunmak istedik” dedi.
“İhracatçı ile tasarımcı birlikte çalışmalı”
Tasarımla her türlü ürünün değerinin artacağını belirten Eskinazi, Türkiye’nin fason üretim yapan bir ülke konumundan tasarım satan bir ülke konumuna geldiğini vurguladı.
Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yıllık iki milyar dolar ihracat gerçekleştiren üç sektörün bir araya geldiğine dikkati çeken Eskinazi, “Türkiye’nin ortalama kilogram ihraç fiyatı 1,5 dolar seviyesinde iken, bu sektörlerimizin kilogram ihraç fiyatı 16 dolar seviyesinde. Hedefimiz bu rakamı daha yukarılara taşımak” ifadesini kullandı. Eskinazi, bunun için de yurt dışı pazarları tanıyan ve onların beklentilerini bilen ihracatçılar ile tasarımcıların birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.
“Türkiye tasarımda geri planda değil”
Ege Deri ve Derim Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Erkan Zandar da VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada Türkiye’nin tasarımda geri planda olmadığını belirtti. Zandar, düzenlenen etkinliği gelecek yıl ulusal boyuta taşımayı planladıklarını belirtti ve “Ürünün üreticiden tüketiciye doğrudan gönderilmeye başladığı bir dünyada bizim anlık trend değişimlerine hazır ve bunları anlayabilecek firmalara ihtiyacımız var. Bu firmalardaki tasarımcıların da bu seviyede, bu anlayışta olmaları gerekiyor” diye konuştu.
“Kapasiteyi tasarımla desteklemek gerekiyor”
Türkiye’nin yıllarca üretim kapasitesini sattığını belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Başkanı Burak Sertbaş da “Artık sadece kapasite yetmiyor. Biraz tasarımla da buna destek vermek gerekiyor. Son dönemlerde özellikle bu çok arttı. Birçok firma, birçok bilinen marka artık bizden tasarım satın alıyor ve o tasarımların bizim tarafımızdan üretilmesini sağlamaya çalışıyor. Tekstilin, hazırgiyimin sürdürülebilir olması açısından bu çok önemli” dedi.
“Öğrenciler sektörle iç içe”
İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ise öğrencilerin sektörle iş birliği içinde projeler yapmalarını teşvik ettiklerini söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Adanır, “Özellikle üçüncü sınıfta sanayi ile iş birliği içinde projeler gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz bu yıl Beymen Business ile bir erkek koleksiyonu hazırladılar ve onun üretimi yapılıyor. İzmir’deki Roteks firmasıyla birlikte bir denim koleksiyonu üzerinde çalışıyorlar. Öğrenciler, projelerini firmaya giderek sektördeki tasarımcılarla birlikte geliştiriyorlar. Ayrıca okuldaki koleksiyon derslerimizdeki jürilere mutlaka sektörden tasarımcılar davet ediyoruz. Böylece hem biz onların neler düşündüğünü öğrenebiliyoruz, hem de onlar öğrencilerin neler yaptığını görüyor” dedi.
Gün boyu süren etkinlikte, genç tasarımcılar çalışmalarını sektör temsilcilerine anlatırken, sektörün önde gelen isimleri de deneyimlerini tasarımcılarla paylaştı. Öğrencilere trend semineri verildi, “Deneyim Tasarımları” başlıklı bir sunum yapıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum