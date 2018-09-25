İhracatçıya bilgiye erişim kolaylığı

EDİRNE (AA) - Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Edirne Hizmet Noktası sayesinde sisteme kayıt olan iş insanları, ihraç edecekleri ürünle ilgili dünyadaki tüm bilgilere internet üzerinden ulaşabilecek.

Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve bölgedeki oda ve borsaların işbirliğiyle oluşturulan Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Edirne Hizmet Noktası'nın tanıtımı yapıldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, ETSO'da düzenlenen etkinlikte birçok alanda faaliyet gösteren Trakya Kalkınma Ajansı'nın kurum ve kuruluşlara önemli destekler verdiğini belirtti.

Halkın son dönemde doğrudan hibe desteklerine ilgisinin arttığını kaydeden Özdemir, " 'Nereden ne kadar para alırız, nasıl yapabiliriz?' diye bir algı oluşmuştu. Bugün hizmete giren sistem ise iş adamlarınızın daha fazla para kazanmasını ve dünya ile rekabet etmesinin önünü açacak. İş adamlarımız bu sistemde bütün şirketlerin ne ürettiğini, kaça sattığını, nereye sattığını, ucuz ham maddenin nereden alınabileceğini, ürettiğiniz ürünlerin dünyada kaça alındığını görebilecek. Böylelikle dünyada rekabet gücünüz artacak." diye konuştu.