İhracatçıya bilgiye erişim kolaylığı

EDİRNE (AA) - Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Edirne Hizmet Noktası sayesinde sisteme kayıt olan iş insanları, ihraç edecekleri ürünle ilgili dünyadaki tüm bilgilere internet üzerinden ulaşabilecek.
Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve bölgedeki oda ve borsaların işbirliğiyle oluşturulan Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Edirne Hizmet Noktası'nın tanıtımı yapıldı.
Edirne Valisi Günay Özdemir, ETSO'da düzenlenen etkinlikte birçok alanda faaliyet gösteren Trakya Kalkınma Ajansı'nın kurum ve kuruluşlara önemli destekler verdiğini belirtti.
Halkın son dönemde doğrudan hibe desteklerine ilgisinin arttığını kaydeden Özdemir, " 'Nereden ne kadar para alırız, nasıl yapabiliriz?' diye bir algı oluşmuştu. Bugün hizmete giren sistem ise iş adamlarınızın daha fazla para kazanmasını ve dünya ile rekabet etmesinin önünü açacak. İş adamlarımız bu sistemde bütün şirketlerin ne ürettiğini, kaça sattığını, nereye sattığını, ucuz ham maddenin nereden alınabileceğini, ürettiğiniz ürünlerin dünyada kaça alındığını görebilecek. Böylelikle dünyada rekabet gücünüz artacak." diye konuştu.
ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ise Trakya'da dış ticaret istihbarat seferberliği başlattıklarını bu kapsamda ilgili personelin gerekli eğitimleri tamamlayarak Türkiye'de sayıları çok az olan dış ticaret istihbarat uzmanı olmaya hak kazandığını dile getirdi.
Dış ticarette bilginin önemine değinen Zıpkınkurt, dünyayla rekabetin sağlanabilmesi için, rakiplerin iyi tanınması ve ticari istihbaratın şart olduğunu vurguladı.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin da Trakya'daki tüm iş insanları ve firmaların yararlanabileceği, firmaların istedikleri tüm bilgileri bulabileceği dijital platform oluşturduklarını anlattı.
Dış Ticaret Uzmanı Yaman Koç, toplantıda firmalara ve iş insanlarına sistemle ilgili bilgi verdi.
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