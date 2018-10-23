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"İhracatımız 1 milyar doların üzerine çıktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 23:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun: - "Eylül ayında 88 ülkeye ihracat yaptık. Son 12 ayda ihracatımız 1 milyar doların üzerine çıktı"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, eylül ayında 88 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Son 12 ayda ihracatımız 1 milyar doların üzerine çıktı." dedi.

Odanın 5. Olağan Meclis Toplantısı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Üniversite Sanayi Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ÜSKİM) düzenlendi.

Zabun, burada yaptığı konuşmada, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir hale gelmesinin yüksek katma değerli üretime, bunun da Ar-Ge ve inovasyona bağlı olduğunu söyledi.

"ÜSKİM, Teknokent, Ar-Ge proje pazarları.. Bunların hepsini üniversite sanayi iş birliğinde çok önemli gelişmeler olarak yorumluyorum." diyen Zabun, Kahramanmaraş'ın ekonomide sağladığı başarıyı bilim ve teknolojiyle, inovasyonla artırması gerektiğini ifade etti.

Zabun, Oda olarak şehrin endüstriyel dönüşümüne öncülük etmek, katma değerli alanlarda konumlanmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yatırımda, üretimde, finansmanda ve ihracatta üyelerinin yanında yer alıp hizmet yelpazelerini sürekli genişlettiklerini belirten Zabun, şunları kaydetti:

"38 milyar liralık ekonomisi, şirketlerimizin 47 milyar liralık aktif büyüklüğü, 5 milyar dolarlık sanayi üretim hacmi ve 2,5 milyar dolarlık dış ticaretiyle Kahramanmaraş, ülkemizin ekonomik kalkınması için canla başla çalışan, üreten bir kent. İhracatımız güçlenmeye devam ediyor. Eylül ayında 88 ülkeye ihracat yaptık. Son 12 ayda ihracatımız 1 milyar doların üzerine çıktı. Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden organize sanayi bölgelerimiz tamamlandığında, sanayileşmeyle birlikte üretim ve istihdam faaliyetleri artacak, gerek ülkemiz gerekse ilimize ekonomik olarak çok önemli katkı sağlayacaktır."

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da iş kolları farklı olsa da aynı gemide bulunduklarını ifade ederek, "Bu iş bölümünün verimliliğiyle etkili koordinasyonuyla biz o gemiyi karaya kadar götürebiliriz. Bir kere bizim Ticaret ve Sanayi Odası ile ona bağlı firmalarla iş birliği içinde olmama özgürlüğümüz yoktur. Çünkü biz eğitimin yanında araştırma kuruluşuyuz." dedi.

Can, ihtiyaçları bilmeleri halinde kentin sanayisine daha faydalı olabileceklerini belirterek, "Bizim mezunlarımızın çoğunluğu sanayi kurumlarında çalışacak. O zaman sizin şartlarınıza uygun, fabrikalarınızda geliştirdiğiniz teknolojileri yürütebilecek nitelikte ve donanımda ben mezunlar verebilirsem siz o mezunları istihdam edeceksiniz. Piyasa koşullarından habersiz, sadece kitaptaki bilgileri ezberleyen mezunlar vermenin hiçbir anlamı yok. Sanayiciyle üniversitenin birlikte hareket etmesine mecburuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar ÜSKİM'deki laboratuvar ve Teknokent'teki işletmeleri ziyaret etti.

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Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi C Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

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