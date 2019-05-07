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İhracatın metalik yıldızı Sarten oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:29 | Son Güncelleme

Gıda ürünlerden, endüstriyel ve kozmetik sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazeye metal ve plastik ambalaj üretimi gerçekleştiren Sarten, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından bu sene 9.’su düzenlenen “İhracatın Metalik Yıldızları” ödül töreninde metal ambalaj kategorisinde birincilik ödülü kazandı.Sarten Ambalaj, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından bu sene 9.’su düzenlenen “İhracatın Metalik Yıldızları” ödül töreninde metal ambalaj kategorisinde birincilik ödülü kazandı.“İhracatın Metalik Yıldızları”nda ödüle layık görülen Sarten Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, gerçekleştirdikleri faaliyetlerin ödüllendirilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Gıda ürünlerden, endüstriyel ve kozmetik sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazeye metal ve plastik ambalaj üretimi gerçekleştiren Sarten, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından bu sene 9.’su düzenlenen “İhracatın Metalik Yıldızları” ödül töreninde metal ambalaj kategorisinde birincilik ödülü kazandı.
Sarten Ambalaj, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından bu sene 9.’su düzenlenen “İhracatın Metalik Yıldızları” ödül töreninde metal ambalaj kategorisinde birincilik ödülü kazandı.
“İhracatın Metalik Yıldızları”nda ödüle layık görülen Sarten Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, gerçekleştirdikleri faaliyetlerin ödüllendirilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi. Sarıbekir, “Birincilik ödülünü bu sene de kazandığımız için mutluluk duyuyoruz. İşimize verdiğimiz önemin de ödüle layık görülmesi bizleri mutlu etti. Bu başarımızı her sene sürdürmek istiyoruz. Bu başarımızın temelinde sıkı çalışma var. Bulunduğumuz konumu her sene bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.
Sarten Ambalaj ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen her kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerini tasarlamasını ve hayata geçirmesini hedefleyen “TİM İnosuit” projesinden de sertifika aldı.Sarten olarak Ar-Ge yatırımlarını giderek artırdıklarını vurgulayan Sarıbekir, “Sarten olarak Ar-Ge çalışmaları için 2017 yılında 3 milyon TL, 2018 yılında 3,3 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. 2019 yılında ise 4,6 milyon TL’lik bir yatırım hedefliyoruz. Ar-Ge merkezi kadromuz da her sene giderek artış gösteriyor. Şu anda Ar-Ge merkezimizde 31 kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

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