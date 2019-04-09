İhracatın yıldızları ödüllendirildi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de düzenlenen 'İhracatın Yıldızları' ödül töreninde en fazla ihracat yapan 56 firmaya ödül verildi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi törende yaptığı konuşmada 2017 yılında Ege Bölgesi’nin 21 milyar dolar olan ihracatını yüzde 13’lük artışla 23 milyar 110 milyon dolara çıkardıklarını söyleyerek "2019 yılına tarihimizin en yüksek ihracat rakamı ile girmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.

Türkiye’ye 2018 yılında 13 milyar 324 milyon dolar döviz kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), bu ihracata katkı sağlayan 56 üyesini ödüllendirdi. İzmir'deki bir otelde düzenlenen ödül törenine CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İsmail Gülle, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve çok sayıda birlik üyesi ihracatçı katıldı.

Törende konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılının ilk yarısı ve ikinci yarısının gündüz ve gece gibi birbirinden farklılıklar gösterdiğini ifade ederek ilk yarıda ekonomik büyüme rakamlarının rekor kırdığını ihracatının daha fazla arttığı bir dönem olduğunu dile getirdi. Yılın ikinci yarısında ise ekonomide büyüme rakamlarının kötü sinyaller verdiğini anlatan Eskinazi, enflasyon ve faizlerin arttığı ihracattaki artışın ise nispeten yavaşladığı bir dönem olduğunu savundu. EİB olarak 7 bin 500 firmanın ihracat yapmaya ve Türkiye’ye döviz kazandırmaya devam ettiğini belirten Eskinazi, "2017 yılında Ege Bölgesi’nin 21 milyar dolar olan ihracatını yüzde 13’lük artışla 23 milyar 110 milyon dolara çıkardık. 2019 yılına tarihimizin en yüksek ihracat rakamı ile girmenin mutluluğunu yaşadık. Tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaşırken, Çin, Amerika, Rusya, Almanya, Katar, Japonya'ya dünyanın dört bir tarafında, gıda, doğaltaş, deri, konfeksiyon, organik sektörlerinde 9 fuarın milli katılım organizasyonlarını yaptık. 300 firmamızın katılımını sağladık" dedi.

Üyelere yönelik geçtiğimiz bir yıllık dönemde 88 ayrı eğitim faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyleyen Jak Eskinazi, toplamda 16 bin saati aşan eğitimlerden 2 bin 734 üye firma çalışanlarının fayda sağladığını belirterek şöyle konuştu:

"2018 yılında sosyal sorumluluk projelerimiz ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliklerimiz artarak devam etti. Destek olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri 10’u geçti. Burada yoğunlaştığımız iki alan toplumda dezavantajlı konumda olan vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve eğitim projeleri oldu. 2019 yılının ilk çeyreğine baktığımızda ise; ihracatımız 2018 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 3’lük bir düşüşe sahne oldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde; 3 milyar 355 milyon dolar olan ihracatımız, 2019 yılında 3 milyar 238 milyon dolara geriledi. Yılın kalan diliminde ihracatımızın toparlanarak tekrar artıya geçmesini diliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın açıklayacağı reform paketinin üreten, ihraç eden firmalarımıza yeni yükler getirmemesini, paketin tekrar büyümede toparlanmayı sağlayacak, enflasyonu düşürecek, ihracatımızı arttıracak tedbirler içermesini bekliyoruz."

'İHRACATIN ÖNÜ AÇILACAK'

TİM Başkanı İsmail Gülle de konuşmasında ihracatçılarla gurur duyduğunu söyleyerek Türkiye’nin büyümesinde ihracatın bundan sonra daha fazla pay alması için gerekli önlemlerin önünün açılmasını beklediklerini dile getirdi. İhracatın Türkiye ekonomisi içindeki öneminin giderek arttığını anlatan Gülle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yarın açıklayacağı reform paketi içinde ihracatla ilgili önemli desteklerde bulunmasını beklediklerini dile getirdi. Gülle sözlerine şöyle devam etti:

“Reform paketi içinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar üretim ve ihracat olacak. Türkiye’nin temelinde, büyümesinde ihracatın bundan sonra daha fazla pay alması için tüm önlemlerin önü açılacak. Türkiye için yaptığınız anlamlı işlerin tarifi yok. Hiçbirşey dün olduğu gibi olmayacak. Bir dönem finans bir dönem inşaat sektörü. Değişmeyen tek şey üretim ve ihracat. Avrupa'da ciddi krizler var. Sene sonunda ihracatınızı iki katına çıkaracağınıza inanıyorum."

TİM Başkanı Gülle konuşmasının ardından EİB çatısı altında faaliyet gösteren çeşitli birlik başkanlarını sahneye davet ederek her birini tebrik etti.Törende daha sonra ödül alan ihracatçı firmalara ödülleri takdim edildi. Buna göre sektörlerine göre 640.500.970 Dolar ile Petkim Petrokimya Holding A.Ş. en fazla ihracat yapan firmalardan biri oldu.