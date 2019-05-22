Bir önceki yıla oranla ihracat rakamını yüzde 50 arttıran ve 260 milyon liralık rakama ulaşmayı başaran Dosso Dossi Tekstil, İHKİB’in 2018 “ihracatın yıldızları” listesine 70. sıradan girdi. Yılda iki kez düzenlediği Dosso Dossi Fashion Show ile Türk tekstil markalarının ürünlerini 30 ülkeden gelen hazır giyim alıcılarına pazarlayan marka, top modelleri podyuma çıkarmasıyla da dünya çapında bir bilinirliliğe sahip.

“İhracatın Yıldızları” listesinde yer almaktan dolayı büyük gurur duyduklarını aktaran Eraslan, "Şu ana kadar 27 ayrı organizasyon yaptık. Türkiye’nin güçlü markalarını 30 ülkeden hazır giyim alıcıları ile buluşturuyoruz. Üretime ve pazarlamaya büyük destek veriyoruz. Örneği olmayan bir pazarlama sistemiyle ‘Made in Turkey’ markasını dünyanın her köşesine ulaştırıyoruz. İhracatın yıldızlarında yer almak gurur verici. Bu gururla daha çok çalışıp yıldız listesinde daha üst sıralara çıkacağız." ifadelerini kullandı.

