İhracatta ’Tasarım’, ’markalaşma’ ve ’teknoloji’ 3 temel hedef

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelecek dönemde ihracatın artması yönünde 3 temel hedeflerinin olduğunu belirterek, “Türkiye ya bu treni kaçıracak, ya da yüksek gelirli ülkeler düzeyine erişecek” dedi.

Eskişehir ziyareti kapsamında bir otelde gerçekleştirilen Bölgesel İstişare Toplantısı’nda konuşan Bakan Pekcan, hedeflerini anlattı. Pekcan, Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde ülke ihracatımızın artması yönünde 3 temel hedefleri olduğunu belirterek, "Rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye ağırlık vermemiz lazım. Dijitalleşme ile ilgili dünya bir dönüşümden geçiyor, bir teknolojik dönüşümden geçiyor. Türkiye’nin bunu kaçırma imkânı yok. Böyle bir şansı yok. Türkiye ya bu treni kaçıracak, ya da yüksek gelirli ülkeler düzeyine erişecek. Küresel ekonomiye yön veren yenilikçi firmalara baktığımız zaman hepsi genç girişimciler tarafından kurulmuş. Dolayısıyla bizim kadın ve genç girişimciler daire başkanlığımız çok önemli. Bunun dışında bakanlık olarak İhtisas Serbest Bölgeleri Projemiz var. Buralarda ne planlıyoruz? Buralarda üniversite öğrencilerimizin, lisansüstü öğrencilerimizin fikri var, ama imkânları yok. Lütfen gelin, biz sizleri burada melek yatırımcılarla parası olan ve proje arayan çok insan var. Sizi buralarda bir araya getireceğiz. Biz buralara teknoloji seraları diyoruz. Buralarda biz vergi muafiyetleri getireceğiz. İstihdamlarda destek getireceğiz, özel teşvik sistemleri getireceğiz. Bununla ilgili de çok ciddi bir çalışma grubu oluşturduk” ifadelerini kullandı.