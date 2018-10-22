İhram giyen avukatın ifade özgürlüğü başvurusuna AYM'den ret: Neyi protesto ettiğini anlayamadık!

Avukat Duman, 20 Nisan 2015'te Üsküdar belediyesinin koyduğu maketi ihram giyerek ziyaret etmek istemiş ancak görevlilerce engellenmişti. Duman gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Kendisini engelleyen güvenlik görevlileri hakkında yaptığı suç duyurusu takipsizlikle sonuçlanan avukat, AYM'ye başvurarak ifade özgürlüğünün engellendiğini savundu.

Duman, başvurusunda Kâbe maketini ihramla ziyaret etmek istemesinin bir performans gösterisi olduğunu, ‘çarpık bir duruma sergilemek istediği performansıyla dikkat çekmek ve eleştiri hakkını kullanmak istediğini' belirtti.

Sergilemek istediği bu performansın bir sokak eylemi olduğunu ifade eden avukat, ‘böylece sanat eleştirilerine yeni bir eklemleme yaptığını ve amacının, sanat ve sergi etkinliklerindeki çirkinliklere karşı yeni bir tavır geliştirmek olduğunu' kaydetti.

İhramla Kâbe maketini ziyaret ederek eleştiri hakkını kullanmasının meşru bir gerekçe olmadan engellendiğini belirten Duman bu nedenle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürdü.