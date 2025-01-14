Aziz İhsan Aktaş hakkında "Apar topar madde eklediler" iddiası! Özgür Özel "siyasi kumpas" deyip sert konuştu: "Belediyeden alamadığı izni AK Parti'den aldı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel'in gündeminde dün düzenlenen ihale yolsuzluğu operasyonunda CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması var. Tepkisini dile getiren Özel, "Dün yapılan düşman hukukudur. Rıza Akpolat’ın masumiyet karinesi çiğnendi. Yapılan işte usulsüzlük yok" dedi.
Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:
Rıza Akpolat'ın sabah saatlerinde kapısı çalındı. Annesini korkutmayı göze alarak yaptılar. Koşuda geçemedikleri rakiplerini oyun dışı bırakmak için çeşitli adımlar atmaya çalışıyor. Tayyip Erdoğan yıllarca görev yaptın, bir ihaleden dolayı bir kez ifadeye çağrılmadın. 300 soruşturma vardı.
Özgür Özel ayrıca grup toplantısında maaş zamlarına ve fahiş fiyata yönelik tepkisini dile getirirken kırmızı kart gösterdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, dün aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat'ın makam odası ile İstanbul'daki evinde arama ve inceleme yapmıştı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat karar doğrultusunda polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından Balıkesir'de gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Akpolat'ın, ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.
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