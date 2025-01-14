Aziz İhsan Aktaş hakkında "Apar topar madde eklediler" iddiası! Özgür Özel "siyasi kumpas" deyip sert konuştu: "Belediyeden alamadığı izni AK Parti'den aldı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel'in gündeminde dün düzenlenen ihale yolsuzluğu operasyonunda CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması var. Tepkisini dile getiren Özel, "Dün yapılan düşman hukukudur. Rıza Akpolat’ın masumiyet karinesi çiğnendi. Yapılan işte usulsüzlük yok" dedi.

"RIZA AKPOLAT'IN ANNESİNİ KORKUTMAYI GÖZE ALARAK YAPTILAR"

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

Rıza Akpolat'ın sabah saatlerinde kapısı çalındı. Annesini korkutmayı göze alarak yaptılar. Koşuda geçemedikleri rakiplerini oyun dışı bırakmak için çeşitli adımlar atmaya çalışıyor. Tayyip Erdoğan yıllarca görev yaptın, bir ihaleden dolayı bir kez ifadeye çağrılmadın. 300 soruşturma vardı.

Yapılan işte bir usulsüzlük yok. Adliye muhabirlerine mesaj attılar 'Şu saatte alıyoruz, gelin görüntü alın' diye. 5 yılın sonunda kendine rekor düzeyde oy verilmiş, 31 belediye meclis üyesi almış bir isim. 31'de sıfırı çekmişsin; kafanda muhasebe yapacağına, kendi teşkilatına hesap soracağına Rıza Akpolat'a hesap soruyor.

"DÜN SABAHA KADAR DEVLET KATINDA İTİBARLI, DÜNYA KADAR AK PARTİLİ BELEDİYESİNİN İŞİNİ YAPAN BİRİYDİ"

Bu firma dün sabaha kadar İhsan Aktaş adında devlet katında itibarlı, dünya kadar AK Partili belediyesinin işini yapan biriydi. En son Bahçelievler'de 564 milyon TL'ye yeni almış. Ayrıca Esenyurt Belediyesinde de ihale almış biri. Orayla ilişkilendirmeye çalışıyorlar ya...

"İHSAN AKTAŞ İŞ YAPABİLSİN DİYE APAR TOPAR MADDE EKLENDİ"

İhsan Aktaş'ın diğer şirketlerine baktık. Benzin istasyonu açmış ama istediğini alamadı. İhsan Aktaş'ın şirketi bir ihaleye giriyor, Orta Doğu ve Balkanların en büyük benzin istasyonunu açacak. Bu izni alamıyor. İhsan Aktaş, arkadaki büyük, devasa benzin istasyonunu açmak için belediyeleri ikna edemeyince ne yapıyor dersiniz? Adamın teması çok. AK Parti'den birilerini buluyor. 4 Aralık gecesi Köy Kanunu görüşülürken araya son anda torba yasaya bir madde eklemişler. İhsan Aktaş iş yapabilsin diye apar topar madde geldi. İhsan Aktaş belediyeden alamadığı izni AK Parti'den aldı.

Bükemedikleri bileği kamu gücüyle kırmaya çalışıyorlar. Akpolat'a itibar suikastı yapıldı. Yapılanlar siyasi kumpastan ibarettir.

KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Özgür Özel ayrıca grup toplantısında maaş zamlarına ve fahiş fiyata yönelik tepkisini dile getirirken kırmızı kart gösterdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, dün aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat'ın makam odası ile İstanbul'daki evinde arama ve inceleme yapmıştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat karar doğrultusunda polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından Balıkesir'de gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Akpolat'ın, ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır