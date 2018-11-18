İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Eliaçık, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ezan Türkçe okunur, Kürtçe de okunur. Ana dilde ibadet de caizdir. Tek bir şartla devlet projesi olmayacak, hiçbir siyasetçi karışmayacak, halk isteyecek” ifadesini kullandı.

CHP'de, Yılmaz'ın "Ezan Türkçe okunmalı" sözlerinin ardından ipler gerilmiş, eski Genel Başkan Yardımcısı disipline sevk edilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ezan Arapça okunmalı, Arapça ezan dinimizin bir değeridir" derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da "CHP ezanın Arapça okunmasına karşı olmadı olmayacak" açıklamasını yapmıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Türkçe ezanla ilgili tartışmalara tepki gösterrek bunların “danışıklı dövüş” olduğunu savunmuş ve “Türkiye’nin asıl problemlerini unutturmak isteyenler bugün ne yazık ki toplumun önüne farklı tartışma konuları koymaktadır. Ortaya konulan bu sanal gündemlerle laik-antilaik, Atatürk’ü sevenler ve sevmeyenler gibi gereği olmayan bir kutuplaşma ile karşı karşıya kalıyoruz” değerlendirmesinde bulunmuştu.





