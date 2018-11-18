HABER

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 15:21 | Son Güncelleme

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın başlattığı ‘Türkçe ezan’ tartışmasına dair bir yorum da ”Anti-kapitalist Müslüman" olarak da bilinen ilahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık’tan geldi.

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Eliaçık, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ezan Türkçe okunur, Kürtçe de okunur. Ana dilde ibadet de caizdir. Tek bir şartla devlet projesi olmayacak, hiçbir siyasetçi karışmayacak, halk isteyecek” ifadesini kullandı.

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

CHP'de, Yılmaz'ın "Ezan Türkçe okunmalı" sözlerinin ardından ipler gerilmiş, eski Genel Başkan Yardımcısı disipline sevk edilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ezan Arapça okunmalı, Arapça ezan dinimizin bir değeridir" derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da "CHP ezanın Arapça okunmasına karşı olmadı olmayacak" açıklamasını yapmıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Türkçe ezanla ilgili tartışmalara tepki gösterrek bunların “danışıklı dövüş” olduğunu savunmuş ve “Türkiye’nin asıl problemlerini unutturmak isteyenler bugün ne yazık ki toplumun önüne farklı tartışma konuları koymaktadır. Ortaya konulan bu sanal gündemlerle laik-antilaik, Atatürk’ü sevenler ve sevmeyenler gibi gereği olmayan bir kutuplaşma ile karşı karşıya kalıyoruz” değerlendirmesinde bulunmuştu.

ıhsan

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Bodrum'u sel vurdu (3)Bodrum'u sel vurdu (3)
Antalya'da kış yüzünü gösterdi, şezlonglar toplandıAntalya'da kış yüzünü gösterdi, şezlonglar toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkçe Ezan ezan ihsan eliaçık

En Çok Okunan Haberler

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Düzce'de Yığılca ilçesi belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı

Düzce'de Yığılca ilçesi belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti

Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.