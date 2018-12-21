İhsan Eliaçık gözaltına alındı

Hakkındaki bir soruşturmayla ilgili İstanbul Adliyesi'ne ifade vermek için giden Eliaçık, başka bir soruşturma nedeniyle hakkında çıkan yakalama kararı nedeniyle adliyede gözaltına alındı.

Eliaçık'ın Batman'daki bir soruşturmayla ilgili gözaltı kararı bulunduğu belirtildi. İfade için alıkonulan ancak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'nde meydana gelen arıza nedeniyle Eliaçık'ın dün ifadesinin alınamadığı kaydedildi. Eliaçık'ın geceyi gözaltında geçirdi.

İSTANBUL'DAN ÇIKMAMA YASAĞI VAR



İhsan Eliaçık daha önce “Silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Mahkeme Eliaçık'a adli kontrol uygulayarak İstanbul dışına çıkmama kararı vermişti.

