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İhsan Eliaçık gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 08:24 | Son Güncelleme

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, Batman'daki bir soruşturmadan dolayı İstanbul Adliyesi'nde gözaltına alındı. İfadesi bugün alınacak Eliaçık geceyi gözaltında geçirdi.

İhsan Eliaçık gözaltına alındı

Hakkındaki bir soruşturmayla ilgili İstanbul Adliyesi'ne ifade vermek için giden Eliaçık, başka bir soruşturma nedeniyle hakkında çıkan yakalama kararı nedeniyle adliyede gözaltına alındı.

Eliaçık'ın Batman'daki bir soruşturmayla ilgili gözaltı kararı bulunduğu belirtildi. İfade için alıkonulan ancak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'nde meydana gelen arıza nedeniyle Eliaçık'ın dün ifadesinin alınamadığı kaydedildi. Eliaçık'ın geceyi gözaltında geçirdi.

İSTANBUL'DAN ÇIKMAMA YASAĞI VAR

İhsan Eliaçık daha önce “Silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Mahkeme Eliaçık'a adli kontrol uygulayarak İstanbul dışına çıkmama kararı vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
ihsan eliaçık İstanbul Adliyesi Batman

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