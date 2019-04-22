UMED Ortadoğu Sinema Akademisinde yabancı misafir öğrencilerle buluşan Sinema Yazarı İhsan Kabil, batı sinemasının İslamofobi’yi beslediğini, medeniyetimizi ve barışı hedef aldığını söyledi.

Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği (UMED) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle açılan Ortadoğu Sinema Akademisinde eğitimler devam ediyor. Yabancı misafir öğrencilerin ücretsiz eğitim aldığı akademiye konuk olan Sinema Yazarı İhsan Kabil, batı sinemasının İslamofobi’yi beslediğini, medeniyetimizi ve barışı hedef aldığını söyledi.

"Medeniyetimizi öne çıkarmalıyız"

İslamofobik içerikli yapımların bilnçaltına açık ve gizli mesajlar gönderdiğini ifade eden İhsan Kabil, “Durup sadece izlemeli miyiz? Tabi ki hayır. Durup peki beklemeli miyiz? Elbette hayır. Sinemayı silah olarak kullananlara karşı medeniyetimizi öne çıkaran eserlerle cevap vermeliyiz. Tüm saldırılara, baskılara, önyargılara rağmen, İslam dün olduğu gibi bugün de hakkaniyetin ve adaletin tek seslendiricisi durumunda. Bu sesi vakit kaybetmeden sinemaya yansıtmalıyız. Medeniyetimiz göz ardı edilemez. Medeniyet kaynaklarımızı sinemaya aktarmalıyız. Selahaddin Eyyubi ve Fatih Sultan Mehmet buna en iyi örnektir” diye konuştu.