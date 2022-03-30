İhtimaller güçlendi: Xiaomi ile Leica ortaklığı gerçek olabilir

Leica, akıllı telefon kameraları için Huawei ile uzun bir süredir ortaklık içerisinde. Ancak Leica ile Huawei dışında Xiaomi'nin de bir ortaklık kurması muhtemel. Bu konuda yeni iddialar mevcut.

İPUÇLARI BULUNDU

İddialara göre Xiaomi, Leica imzalı kameralara sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. MIUI'ın Gallery Editor uygulamasının Çince versiyonunda bu ortaklığa işaret eden bazı ipuçları bulunmuş durumda.

Uygulamanın kodlarında, yaklaşmakta olan akıllı telefonda fotoğraf ve videoları düzenlerken kullanılabilecek yeni filtreler vurgulanırken, Leica adına sahip "Leica Monochrom", "Leica Monochrom HC", "Leica Natural" ve "Leica Vivid" gibi birkaç filtrenin de yer aldığı görüldü.

Filtre isimlerinin varlığı, Xiaomi'nin yakında Leica imzalı kameralara sahip bir telefon piyasaya sürebileceğini ihtimalini güçlendirdi.

