İhtişamlı ilk günlerine geri dönüyorlar

Bursa’da otomobil tamirciliği yapan Ali Ersöz, atölyesinde 1960 ve 1970’li yıllardan kalma, hurdaya dönmüş klasik otomobilleri ilk günkü ihtişamlı hallerine geri döndürüyor. Her bir otomobil için en az 3 ay emek veren Ali Usta’ya Türkiye’nin her yerinden müşteri ulaşıyor.

Bursa’da baba mesleği olan otomobil tamirciliği yapan 49 yaşındaki Ali Ersöz, yıllardır hurdaya dönmüş ve çoğu 1960 ile 1970’li yıllardan kalma klasik otomobilleri restore ediyor. Her bir klasik otomobil için en az 3 ay emek veren Ersöz, otomobillerin ilk günkü hallerine dönme sürecini anlattı. İşlemleri bittikten sonra en az 100 bin liraya alıcı bulan otomobiller için Türkiye’nin her yerinden talep aldığını söyleyen Ali Usta, her otomobilin de ayrı bir hikayesi olduğuna değindi.

40 yıldır aynı işle uğraştığını belirten Ali Ersöz, "Yaklaşık 60-70 tane otomobil restore ettik şimdiye kadar. Türkiye’nin çeşitli illerinden geliyor bize insanlar. Tamamen ekonomik ömrü bitenler de var, daha iyi durumda olanlar da var. Bu arabaları tamamen döküyoruz yeniden restorasyon yaparak sıfır düzeyine getiriyoruz. Her arabanın farklı bir hikayesi var. Kimi babasından kalan arabayı yeniden restore etmek istiyor, kimi kiralamak için yaptırıyor. Ama hepsi 1960-1970’li yıllardan kalma arabalar. Bizim elimizden çıkan arabalar 100 bin ile 300 bin lira arasında alıcı buluyor" dedi. Daha çok klasik otomobil aşıkları ve iş adamlarının kendisini aradığını belirten Ersöz,"Bizi arayıp ellerindeki araçlar için ne yapılabileceğini soruyorlar. Bizler de kendilerine yardımcı oluyoruz. Hobi olarak başlayan şey bir süre sonra araç sahipleri için de bir aşka dönüşüyor ve başka araçlar da almak istiyorlar. Bursa’da bizim dışımızda da bu işi yapan iyi ustalar var ama firma olarak en büyük firma biziz" diye konuştu.



