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İhtiyaç Merkezi yüzleri güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 14:35 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı merkez, 3 bin 500 vatandaşa giysi yardımında bulundu

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 3 bin 500 kişiye giysi yardımı yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için açtığı "İhtiyaç Merkezi" yüzleri güldürdü.

Vatandaşların kullanmadığı giysi ve oyuncakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefleyen merkezde, 3 bin 500 kişiye 9 bin 562 adet giysi sağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, kurdukları merkezin amacına ulaştığını, ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzünün güldüğünü söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ile bağışçılar arasında köprü oluşturmak için açılan merkezde güzel çalışmalara imza attıklarını kaydeden Yaman, altyapı ve üstyapının yanı sıra sosyal projelerle hemşehrilerinin yanında yer aldıklarını belirtti.

Dezavantajlı grupları hiç bir zaman unutmadıklarını ifade eden Mustafa Yaman, çalışarak "rekor" denilecek sosyal projeleri hayata geçirdiklerini, bunlardan birinin de "İhtiyaç Merkezi" olduğunu bildirdi.

Yaman, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın kullanmadığı temiz giysi ve oyuncakların kurumsal bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için açtığımız merkez, güzel işlere vesile oldu. Duyarlılıkla sürdürdüğümüz projede ekiplerimiz, vatandaşlarımızın bağış yapmak istemesi durumunda evlerine kadar giderek giysi ve oyuncakları alıyor. Daha sonra bu malzemeler en temiz ve özel bir halde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırılıyor. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı davrandılar. Bu çalışmayı daha da büyütmek için çaba veriyoruz. Bu nedenle hemşehrilerimizin bizi aramaları yeterli. Vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."

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