İhtiyaç Merkezi yüzleri güldürdü

"Vatandaşlarımızın kullanmadığı temiz giysi ve oyuncakların kurumsal bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için açtığımız merkez, güzel işlere vesile oldu. Duyarlılıkla sürdürdüğümüz projede ekiplerimiz, vatandaşlarımızın bağış yapmak istemesi durumunda evlerine kadar giderek giysi ve oyuncakları alıyor. Daha sonra bu malzemeler en temiz ve özel bir halde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırılıyor. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı davrandılar. Bu çalışmayı daha da büyütmek için çaba veriyoruz. Bu nedenle hemşehrilerimizin bizi aramaları yeterli. Vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."



PARTNER Seks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar