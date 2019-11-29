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İhtiyaç sahibi 111 öğrenciye hediye paketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 14:22 | Son Güncelleme

Samsun’da kırsal mahalle okulunda okuyan 111 öğrenciye 111 paket kırtasiye malzemesi dağıtıldı.Atakum ilçesi, Özören Mahallesi’nde bulunan Şehit Metin Arslantürk İlkokulundaki öğrencilere Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG ) tarafından başlatılan “Her Paket, Bir Çocuğa Destek” kampanyası dahilinde çeşitli hediyeler verildi.

İhtiyaç sahibi 111 öğrenciye hediye paketi

Samsun’da kırsal mahalle okulunda okuyan 111 öğrenciye 111 paket kırtasiye malzemesi dağıtıldı.
Atakum ilçesi, Özören Mahallesi’nde bulunan Şehit Metin Arslantürk İlkokulundaki öğrencilere Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG ) tarafından başlatılan “Her Paket, Bir Çocuğa Destek” kampanyası dahilinde çeşitli hediyeler verildi. Proje kapsamında ikinci yılında müşterilerin katılımıyla topladığı kırtasiye paketlerini öğrencilere hediye olarak veren CarrefourSA ve Toplum Gönüllüsü kişiler öğrencilere unutulmayacak bir gün yaşattılar. Kampanya kapsamında bu yıl Ankara, Diyarbakır, İzmir, Sakarya ve Samsun’da toplam bin öğrenciye ulaşıldı.
Etkinlikte konuşan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, müşterileri ile el ele vererek sosyal sorumluluk projesini sürdürdüklerini belirterek, "Geçen sene ilk adımını attığımız, bu yıl da okullar açılmadan hemen önce gerçekleştirdiğimiz kampanyaya müşterilerimiz tarafından gösterilen ilgiden son derece memnunuz. Geçen sene Van, Bursa, Eskişehir ve Şanlıurfa illerine kırtasiye paketleri ulaştırmıştık. Bu sene Samsun’dan başlıyoruz. Öğrencilerin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılayabiliyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizle el ele, TOG’a destek vererek öğrencilerin geleceği için sağladığımız katkıları daha da artırmaya devam edeceğiz” dedi.
Etkinlikte konuşan Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü ise "CarrefourSA’nın desteği ile yürüttüğümüz “Her Paket Bir Çocuğa Destek” kampanyası kapsamında CarrefourSA müşterileri, bu yıl da çocuklara destek olabilmek için kırtasiye malzemeleri satın aldı. CarrefourSA da bu malzemeleri gençlerin tespit edecekleri okullara dağıtılmak üzere TOG’a bağışladı. Toplum Gönüllüsü gençlerle bugün bu kampanyanın ikinci yılına Samsun’daki kapsamında ilk kez Özören Şehit Metin Arslantürk İlkokulundaki öğrencilere ulaştırıyoruz. Kampanyayı destekleyen CarrefourSA’ya ve bu süreci sahiplenen tüm Toplum Gönüllüsü gençlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Etkinlik sonunda Toplum Gönüllüsü kişiler öğrenciler ile çeşitli oyunlar oynadı. Program sonunda toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik son buldu.

İhtiyaç sahibi 111 öğrenciye hediye paketi

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