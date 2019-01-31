İhtiyaç sahibi 30 çocuk erkekliğe ilk adımı attı

Eskişehir Özel GürLife Hastanesi tarafından sağlıklı sünneti destekleme adına ’1’inci Oldu da Bitti Maşallah Kampanyası’ düzenlendi. Kampanya kapsamında 30 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Eskişehir Özel GürLife Hastanesi tarafından sağlıklı sünneti desteklemek adına 1’inci Oldu da Bitti Maşallah Kampanyası gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında, Eskişehir’in çeşitli mahallelerinden ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları sünnet edildi. 30 çocuğun erkekliğe ilk adımlarını attığı hastanede, kimi çocuklar uyurken kimi çocuklar ise gözyaşları içinde kaldı.

"Allah’ın izniyle düğünlerini de bu şekilde görürüz inşallah"

İki oğlu sünnet olan Davut Badur, yapılan organizasyondan çok memnun olduklarını belirterek, “Mutluluk verici güzel bir şey. Böyle bir organizasyon yapıldığından dolayı çok sevindik. Teşekkür ederiz herkese. Çocuklarım da çok mutlu ve sevinçli. Özellikle Abdullah çok mutlu oldu. ‘Baba gidelim hastaneye sünnet olacağız’ diye kendisi dedi. Erkekliğe ilk adımlarını da attılar. Allah’ın izniyle düğünlerini de bu şekilde görürüz inşallah” ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında oğlunu sünnet ettiren Ömer Güneş ise, “Heyecanlıyız. Mutlu olduk. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Oğlum biraz ağladı, etkilendi ama şimdi iyi. Hiçbir etkisi kalmadı. Ailecek mutluyuz” şeklinde konuştu.