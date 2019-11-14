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İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan El Bab, Cerablus ve Kilis’in karşısında Azez kırsalında bulunan çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren ailelere bin 940 gıda kolisi dağıtıldı.Suriye’de El Bab, Cerablus ve Azez’e bağlı birçok bölgede ailelere İHH tarafından çay, sıvı yağ, bulgur, pirinç, makarna, mercimek, tuz, reçel, çorba, zeytin, un, şeker, irmik ve tatlıdan oluşan gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan El Bab, Cerablus ve Kilis’in karşısında Azez kırsalında bulunan çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren ailelere bin 940 gıda kolisi dağıtıldı.
Suriye’de El Bab, Cerablus ve Azez’e bağlı birçok bölgede ailelere İHH tarafından çay, sıvı yağ, bulgur, pirinç, makarna, mercimek, tuz, reçel, çorba, zeytin, un, şeker, irmik ve tatlıdan oluşan gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Kilis Basın Birimi sorumlusu Yakup Alaca, "Suriye’de iç savaşın başladığı dönemden bu yana insani yardım çalışmaları sürdürüyoruz. Son bir ay içinde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ve yetim ailelere gıda desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Çadır kentlerde kış
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla çadır kentlerde yaşamın gittikçe zorlaştığını söyleyen Alaca, "Şu an Suriye’de iç savaştan dolayı evleri yıkılan yüz binlerce insan, çadırların içinde bu kış ayında yaşama tutunmaya çalışıyor. 2. Dünya Savaşı’ndan daha uzun süren savaşta insanlar yaklaşık 9 yıldır çadırlarda yaşıyor. Türkiye’den gelen yardımlar buradaki sivil insanların yaşamlarına bir nebzede olsa kolaylık sağlıyor. İHH olarak bu kış ayında da buradaki mazlum halkın yanında olmaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı.

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