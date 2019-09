İhtiyaç sahibi aileye öğretmenlerden yardım eli

Samsun’un Alaçam ilçesinde örnek bir davranış sergileyen öğretmenler ihtiyaç sahibi bir aileye yeni bir ev yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yukarıelma Aydınbeyli Mahallesi’nde oturan Aydın Dursun, birkaç yıl öncesine kadar ilçede simit satarak geçimini sağlıyordu. Kendisi astım hastası, eşi ise sara hastası olduğu için ikisi de çalışamıyor. Aydın Dursun, askerlikten aldığı aylık 500 lira sakat maaşı ile geçinmeye çalışıyor. 3 çocuğu bulunan Aydın Dursun’un 2 çocuğu lisede, 1 çocuğu ortaokulda okuyor. Eş dost yardımıyla geçimlerini sürdüren Dursun ailesine sahip çıkan Soğukçam Ortaokulu müdür ve öğretmenleri aralarında topladıkları parayla mahalle muhtarının da desteği ile yeni bir ev yapmak için çalışmalarını sürüdürüyor.

Soğukçam Ortaokulu Müdürü Mücahittin Şen, “Bu aileden 3 öğrencimiz vardı. 2 öğrencimizi mezun ettik, 1 öğrencimiz devam ediyor. Maddi durumu kötü olduğu için özellikle her yıl ramazan aylarında fitre yardımı yapıyorduk. Bir arkadaşımız eşya yardımında bulunmak istedi. Evin içine baktık önce dolap koyacaktık, yatak odası dolabı. Evin içine baktığımızda döşeme yoktu. Durumu öğretmen arkadaşlara anlattım. Arkadaşlara evin içinin tadilat yapılması lazım diye anlattım. Daha sonra arkadaşlara söylediğimizde 18 bin lira para geldi. Ev zaten çok eski ve kendisinin değil. Kardeşinin eviydi. O yüzden eski ev yerine yeni bir eve başlasak nasıl olur dedik. Mahalle muhtarımız Aslan Osma ile görüştük. Muhtarımız eski bir usta. ’Hocam ben size yardımcı olurum. Siz bu kadar yaptıktan sonra, öncü olduktan sonra gerisini biz hallederiz’ dedi. Mahalle muhtarımız Aslan Osma’nın yakın iş takibi sayesinde şu an kaba inşaatı 20 bin liraya bitirdik. Üst tabla betonu kaymakamımızın desteği ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından karşılandı. Ayrıca yapılacak kapı mutfak dolabı ve laminant ücretlerini birkaç hayırsever üstlendi. Geriye sıva pencere ve ıslak zemin kaldı, onları da hayırseverlerimizin desteği ile yapacağımızdan şüphem yok. Bizden yardımlarını esirgemeyen kaymakamımıza mahalle muhtarımıza her konuda olduğu gibi yardım konusunda hemen bir araya gelip bir ailenin hayatına dokunan öğretmenlerime ve hayırseverlerimize teşekkür ederim” dedi.

Okul müdürüne teşekkür eden Aydın Dursun, ”Askerden sakat çıktım. Yüzde 54 raporum var. 500 lira maaşım var, onunla geçinmeye çalışıyorum ama yetmiyor. Çalışamıyorum. Evimiz yok” diye konuştu.