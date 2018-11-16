İhtiyaç sahibi öğrencilere gönüllü kuaförlük yapıyorlar

Okula giderken onların da saçlarını anne ve babalarının kestiğini anlatan Likos, bu durumun çocukları psikolojik olarak etkilediğini ve çocuklarda şehir hayatına özenti oluştuğunu belirtti.

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Arsin ilçesindeki gönüllü berber ve kuaförler, okullara giderek ihtiyaç sahibi öğrencilerin saç kesim ve bakımını yapıyor.

Likos, projenin diğer il ve ilçelere de örnek olmasını diledi.

"Şimdiye kadar üç okula gittik. Bunun karşılığında hiçbir ücret talep etmiyoruz. Yeter ki öğrencilerin yüzü gülsün. İlçe Milli Eğitim, okul yönetimi, ailelerle istişare ederek öğrencilere hizmet veriyoruz. Çocukların iyi eğitim alıp meslek sahibi olmaları için elimizden geleni yapmaya hazırız. Çünkü çocuk demek, gelecek demek."

Likos, bu kapsamda sosyal sorumluluk projesi hakkında fikir ürettiklerini ifade ederek, "Kuaför arkadaşlarımızın ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle okullara giderek öğrencileri tıraş edip saç kesim ve bakımlarını yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar öğrenci kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Benim saçlarımı evde hep babam keserdi"

Proje kapsamında saçlarını kestiren Hayrunnisa Şebelek, ilk defa saçlarını kuaförün kestiğini belirterek, "Benim saçlarımı evde hep babam keserdi. Ablalar okulda benim saçlarımı kesti, çok beğendim. Ablaların tekrar okula gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

11 yaşındaki Erkay Arslan da berberlerin okullara gelmesinin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Berber Halil ve Mustafa ağabeye çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin okula gelmesi daha kolay oldu. Saçlarımı ben de kestirdim." dedi.

Sehernaz Korkmaz ise berber ve kuaförlerin okula gelmesini fırsat olarak değerlendirerek, "Buraya gelmelerinden çok memnun oldum. Saçlarımı kestirmem benim için daha iyi oldu. İlerleyen zamanlarda tekrar okulumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit Haydar Arslan İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Fatih Özdemir, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projede yer alan berber ve kuaförlere teşekkür etti.

Ailelerin de görüşünü alarak 15 öğrencinin saçının kesim ve bakımının yapıldığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıktayız ve genellikle ihtiyaç sahibi öğrencilerin bu projeden yararlanmalarını istedik çünkü hiç kuaföre gitmemiş, berber görmemiş öğrencilerimiz de bulunuyor. Bu vesileyle güzel bir etkinlik oldu. Öğrenciler de sevindi. Çünkü hizmet ayaklarına geldi. 2-3 ayda bir esnafımızı okulumuza davet ederek hizmetlerinden faydalanacağız."

