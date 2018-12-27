HABER

İhtiyaç sahibi öğrencilere "senfonik" destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 21:31 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkı için konser verdi - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: - "Bu seneki konserden gelen gelirler, öğrencilerimize burs olacak inşallah. Yaklaşık 200 öğrenciye burs veriyoruz"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkı için konser verdi.

Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, yoğun ilgiden dolayı salona giremeyen izleyiciler için fuaye alanına dev ekran kuruldu.

Konser, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çocuk Korosu'nun sahne almasıyla başladı. Koro, Barış Manço'nun "Anlıyorsun Değil mi?" ve "Arkadaşım Eşek" şarkılarını söyledi.

Daha sonra, şefliğini Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer’in yaptığı Balkan Senfoni Orkestrası, yerli ve klasik Batı müziğine ait sevilen eserleri seslendirdi.

Film müziklerinin de çalındığı konserde, izleyiciler zaman zaman alkış tutarak seslendirilen eserlere eşlik etti.

- "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konserin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası hakkında bilgiler vererek, katılımcılara teşekkür etti.

Her sene bu konserin düzenlendiğini ifade eden Tabakoğlu, "Bu seneki konserden gelen gelirler, öğrencilerimize burs olacak inşallah. Yaklaşık 200 öğrenciye burs veriyoruz. Bunu arttırmak için de çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Konsere katılan herkese teşekkür ediyor, yeni yıllarını kutluyorum." dedi.

Şef Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer ise bugün çok güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, konsere olan ilgiden dolayı katılımcılara şükranlarını sunduğunu aktardı.

Konserden elde edilen gelirin "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası kapsamında öğrencilerin eğitimine harcanacağını dile getiren Zafer, "Konser gelirinin öğrencilerin eğitimine harcanacak olması, konseri daha da anlamlı kılıyor. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Bayburt ve Gümüşhane'de 'kar' nedeniyle araçlar yolda kaldı, okullar tatil edildiBayburt ve Gümüşhane'de 'kar' nedeniyle araçlar yolda kaldı, okullar tatil edildi
GÜNCELLEME - Kocaeli'de 4 günde 306 bin liralık dolandırıcılık iddiasıGÜNCELLEME - Kocaeli'de 4 günde 306 bin liralık dolandırıcılık iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balkan Senfoni Orkestrası konser yeni yıl

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

İstanbul Havalimanı'na yeni taşınma tarihi belli oldu!

İstanbul Havalimanı'na yeni taşınma tarihi belli oldu!

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Kara kış fena bastırdı! Okullar tatil edildi

Kara kış fena bastırdı! Okullar tatil edildi

Kayıp Türk profesörden kahreden haber!

Kayıp Türk profesörden kahreden haber!

Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.3 şiddetinde salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.