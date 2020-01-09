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  4. İhtiyaç sahibi üniversitelilere ücretsiz yemek

İhtiyaç sahibi üniversitelilere ücretsiz yemek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

Sinop’ta esnaflık yapan Cem Tatlıcı, üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla işlettiği restoranda öğrencilerin bu mekânda ücretsiz yemek yiyebileceklerini duyurdu.Yakın zamanda İstanbul Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Sibel Ünli’nin Twitter hesabından "Yemek kartımda sadece bir lira kalmış.

İhtiyaç sahibi üniversitelilere ücretsiz yemek

Sinop’ta esnaflık yapan Cem Tatlıcı, üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla işlettiği restoranda öğrencilerin bu mekânda ücretsiz yemek yiyebileceklerini duyurdu.
Yakın zamanda İstanbul Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Sibel Ünli’nin Twitter hesabından "Yemek kartımda sadece bir lira kalmış. Bir liraya karnımı doyurabilir miyim" diye yazdıktan sonra intihar etmesinden etkilenen esnaf Cem Tatlıcı, yaşanan bu üzücü olaya duyarsız kalmayarak Sinop’ta üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek kampanyası başlattı.
İşletmeci Cem Tatlıcı, destek olmak amacıyla her gün 16.00-18.30 saatleri arasında personel yemeğinden üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek yiyebileceklerini, mekanın sosyal medya hesabında bir paylaşımla açıkladı. Yaptığı paylaşımda işletmeci Cem Tatlıcı, “Yakın zamanda bir üniversite öğrencimizin yaşadığı üzücü olay nedeniyle tüm insanlığı, toplumsal duyarlılık ve olayın önemini vurgulamak adına sağduyuya davet ediyoruz. Her gün mutfağımızda hazırlanan personel yemeğimizi bugünden itibaren öğrenci kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Saat 16.00-18.30 saatleri arasında gelen öğrencilerimize personel menümüz ücretsizdir. Gelen öğrencilerin kimlikleri kesinlikle gizli kalacaktır” ifadelerini kullandı.
Tatlıcı, ülkedeki diğer mekanların da kampanyaya destek vermesi çağrısında bulundu.

İhtiyaç sahibi üniversitelilere ücretsiz yemek

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