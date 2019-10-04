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İhtiyaç sahipleri için “Bi’ Çanta İyilik”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 09:32 | Son Güncelleme

Ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı, CarrefourSA ile israfı önlemek adına faaliyet gösteren Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) arasında yedi yıldır devam eden iş birliği adına “Bi’ Çanta İyilik” projesine imza attı.Raşit Bağzıbağlı tarafından tasarlanan bez çantalar, ilk etapta İstanbul’daki 15 CarrefourSA marketinde satışa sunulurken çantalardan elde edilecek tüm gelir, TİDER’e aktarılacak.Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ile yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlayan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) arasında süregelen iş birliği kapsamında ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı tarafından tasarlanan çantalar, satışa sunuldu.Bi’ Çanta İyilik sloganıyla satışa sunulan bez çantalar, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk ve ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı’nın katılımıyla dün Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper’de tanıtıldı.

İhtiyaç sahipleri için “Bi’ Çanta İyilik”

Ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı, CarrefourSA ile israfı önlemek adına faaliyet gösteren Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) arasında yedi yıldır devam eden iş birliği adına “Bi’ Çanta İyilik” projesine imza attı.
Raşit Bağzıbağlı tarafından tasarlanan bez çantalar, ilk etapta İstanbul’daki 15 CarrefourSA marketinde satışa sunulurken çantalardan elde edilecek tüm gelir, TİDER’e aktarılacak.
Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ile yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlayan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) arasında süregelen iş birliği kapsamında ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı tarafından tasarlanan çantalar, satışa sunuldu.
Bi’ Çanta İyilik sloganıyla satışa sunulan bez çantalar, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk ve ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı’nın katılımıyla dün Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper’de tanıtıldı. İstanbul genelindeki toplam 15 markette satışa çıkan bez çantalardan elde edilecek gelir, TİDER’e aktarılacak.
Bi’ Çanta İyilik projesi kapsamındaki bez çantalara İçerenköy Hiper, Acıbadem Hiper, MaltepePark Hiper, Merter Hiper, Beylikdüzü Marmara Park Hiper, Fulya Hiper, Metropol İstanbul Hiper, İstinye Hiper, Bayrampaşa Forum İstanbul Hiper, Beşiktaş Gurme, Selamiçeşme Gurme, Anadoluhisarı Gurme, Florya Flyinn Gurme, Kemerburgaz Gurme ve Ortaköy Gurme marketlerinden ulaşılabilecek.
“Desteğimizle her zaman için TİDER’in yanındayız”
CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yaptığı değerlendirmede TİDER’le yedi yıldır iş birliği içinde olduklarını, bu sayede 500 tondan fazla ürünün israftan kurtarılarak 20 binden fazla kişiye ulaştırıldığının altını çizerek şunları söyledi:
“CarrefourSA olarak Türkiye’nin geleceğini oluşturan genç nesillerin iyi bir şekilde yetişebilmeleri amacıyla toplum refah düzeyinin yeterli seviyede olması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda da TİDER’le devam eden iş birliğimiz kapsamında TİDER’e, dolayısıyla ihtiyacı olan insanlara katkı sağlayacak projeleri desteklemekten büyük onur duyuyoruz. Bu çerçevede de ülkemizin yetiştirdiği tasarımcılardan Raşit Bağzıbağlı’nın CarrefourSAlarda satılması için özel olarak tasarladığı ve Bi’ Çanta İyilik sloganıyla marketlerimizde yer almaya başlayan çantalardan elde edilen tüm gelir, TİDER’e aktarılacak. Bu projede müşterilerimizle birlikte TİDER’i desteklemiş oluyoruz, çünkü çantaları onlar satın alacaklar TİDER’e olan destek artacak. CarrefourSA olarak “Destek LazımSA” her zaman TİDER’in yanındayız diyoruz. Bu projeyi naylon poşetlerin kullanımının yasaklanmasıyla birlikte Sıfır Atık yolunda attığımız adımlardan biri olarak görüyoruz. Hâlihazırda CarrefourSA olarak marketlerimizde naylon poşet kullanımının yüzde 90’lara varan oranda azaldığı bir dönemde bu tür projelerle mevcut naylon poşet kullanımının tamamen sona ermesini hedefliyoruz.”

Hande Tibuk: “Bi’ Çanta İyilik, israfı önlemek için atılan adımlardan yalnızca biri”
TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da CarrefourSA ile 2012 yılı Şubat ayından beri devam eden başarılı iş birliklerini destekleyecek projeler geliştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek şöyle konuştu:
“TİDER olarak Türkiye’nin her ilçesinde tarafsız, şeffaf, dürüst ve sürdürülebilir prensipler çerçevesinde çalışan gıda bankaları aracılığıyla insanlara, yine her ilde hayvan bakımevleri ve hayvan gönüllüleri aracılığıyla minik dostlarımıza destek olmak, ayrıca her ilde biyogaz ve kompost tesisleri aracılığıyla organik atıkları enerji ve gübreye dönüştürmek gibi israfı önleme adına bir vizyona sahibiz. Bu vizyonumuzu destekleyen, bizimle aynı değerleri taşıyan tüm STK’lar, kamu ve özel sektör kuruluşlarla beraber çalışarak ülkemizin sıfır atık vizyonuna önemli katkılar sağlıyoruz. Bu katkının bir ayağı da ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı tarafından tasarlanan CarrefourSA marketlerinde satışına başlanan bez çantalar oldu. Bi’ Çanta İyilik projesiyle satılacak çantalar, TİDER’e gelir olarak israfı önleme adına yaptığımız çalışmalara katkı sağlanacak.”

Raşit Bağzıbağlı: “Bi’ Çanta İyilik Olsun, TİDER’e Destek Sağlansın İstedim”
Tasarladığı çantalara ilişkin görüşlerini açıklayan Raşit Bağzıbağlı da özellikle kadınların tercih edebileceği tasarımlar üzerinde durduklarının altını çizerek;
“İsrafı önlemek adına özellikle manevi açıdan önemsediğim bir projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum. Ulvi amacı dolayısıyla Bi’ Çanta İyilik olarak adlandırdığımız projenin uzun yıllar devam etmesini isterim. Yaşamın içinden, modayla karışık iki farklı tasarıma sahip bez çantalar hazırladık. İnsanlar, bu çantaları kullanırken hem naylon kullanımını azaltacaklar hem de şık çantalar kullanıyor olacaklar. Özellikle naylon poşet kullanımının çok büyük oranda azaldığı ve sıfır atık adına önemli bir yol aldığımız dönemde böylesi özel çantaların ilgi göreceğine inanıyorum” dedi.

İhtiyaç sahipleri için “Bi’ Çanta İyilik”

İhtiyaç sahipleri için “Bi’ Çanta İyilik”

İhtiyaç sahipleri için “Bi’ Çanta İyilik”

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