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İhtiyaç sahipleri için "Sosyal Market"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine nitelikli hizmet sunmak için "Sosyal Market Projesi" hayata geçiriliyor

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine nitelikli hizmet sunmak için "Sosyal Market Projesi" hayata geçiriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karadolap Mahallesi Whitehill Alışveriş merkezinde hizmet verecek Sosyal Market Projesi'nin, yenilikçi hizmet modeliyle yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi.

İhtiyaç sahiplerinin, kendilerine verilecek alışveriş kartıyla Sosyal Market'ten istediklerini alabilecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sayede sosyal belediyecilik anlayışıyla Eyüpsultan'da yardıma muhtaç kimse kalmayacak.
200 metrekarelik bir alanda inşa edilecek Sosyal Market'in içinde şarküteri ürünleri, temizlik malzemeleri, kuru gıda, süt ürünleri olacak. Daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda marketin içinde farklı ürünler de yer alacak.
Sosyal Market'in amacı Eyüpsultan'da ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza modern çağın niteliklerine yakışır şekilde destek olmak. Eyüpsultan'da ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerini arttırmak, sosyal yardım ve sosyal hizmet üniteleri kurarak insan onuruna yakışır şekilde sosyal yardım hizmetlerini sunmak, sosyal dayanışmayı ön planda tutmaya yönelik bir hizmet modeliyle ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmamak."

Açıklamada, bu yardımlaşma faaliyetine yardımseverlerin de bağışlarıyla katkı sağlayabileceği, Sosyal Market’ten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin de Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bireysel başvuru yaparak bu imkandan yararlanabileceği ifade edildi.

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