Kastamonu Belediyesince oluşturulan Sosyal Market'te 200 ihtiyaç sahibine kurban eti dağıtıldı.

Belediye tarafından hayata geçirilen Sosyal Market projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların yiyecek, giyecek, yakacak gibi her türlü ihtiyacı karşılanıyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine verilen ve her ay puan yüklenen sosyal kart sayesinde marketten dilediğini alabiliyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla hayırseverler tarafından getirilen kurban etleri de Sosyal Market'te puanlar dikkate alınmadan vatandaşlara verildi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında 15 kişiyle Yardım Market Vakfı'nı kurduklarını söyledi.

Kendisinin, Belediye Başkanı olarak vakfın başkanı olduğunu belirten Babaş, "Vakfın kurulma amacı Kastamonu'da bulunan ihtiyaç sahiplerini belirlemek, onlara düzenli şekilde yardım götürmek. Vakfımız başarılı şekilde çalışmaya devam ediyor. Bugüne kadar bine yakın ihtiyaç sahibine yardımcı olundu." dedi.

Vakfa kayıtlı 200 üye bulunduğunu aktaran Babaş, şöyle devam etti: