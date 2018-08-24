HABER

İhtiyaç sahipleri Sosyal Market ile "bayram" yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 13:53 | Son Güncelleme

Hayırseverlerce bağışlanan kurban etleri, Kastamonu Belediyesince oluşturulan Sosyal Market'ten 200 ihtiyaç sahibine dağıtıldı - Belediye Başkanı Tahsin Babaş: "Bir kilogram kıyma, bir kilogram et olmak üzere ikişer kilogram kurban etini ihtiyaç sahiplerine verdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlar aileleriyle buradan mutlu şekilde ayrıldı"

Kastamonu Belediyesince oluşturulan Sosyal Market'te 200 ihtiyaç sahibine kurban eti dağıtıldı.

Belediye tarafından hayata geçirilen Sosyal Market projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların yiyecek, giyecek, yakacak gibi her türlü ihtiyacı karşılanıyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine verilen ve her ay puan yüklenen sosyal kart sayesinde marketten dilediğini alabiliyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla hayırseverler tarafından getirilen kurban etleri de Sosyal Market'te puanlar dikkate alınmadan vatandaşlara verildi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında 15 kişiyle Yardım Market Vakfı'nı kurduklarını söyledi.

Kendisinin, Belediye Başkanı olarak vakfın başkanı olduğunu belirten Babaş, "Vakfın kurulma amacı Kastamonu'da bulunan ihtiyaç sahiplerini belirlemek, onlara düzenli şekilde yardım götürmek. Vakfımız başarılı şekilde çalışmaya devam ediyor. Bugüne kadar bine yakın ihtiyaç sahibine yardımcı olundu." dedi.

Vakfa kayıtlı 200 üye bulunduğunu aktaran Babaş, şöyle devam etti:

"Kişiler üye edilirken ihtiyaç sahibi olup olmadığını ciddi şekilde araştırıyoruz. Buradan gerçek ihtiyaç sahibi yardım alabiliyor. Marketten kartla alışveriş yapar gibi buradan ihtiyaçlarını görme imkanı sağlıyoruz. Vakfın, Kastamonu Belediyesiyle de bir protokolü var. İhtiyaç olduğunda belediyemizden de yardım edebiliyoruz. Bugüne kadar belediyemizden yardım etmeye ihtiyaç kalmadı. Hayırsever vatandaşlarımıza mektup yazmak suretiyle yardım talep ediyoruz."

Babaş, Kurban Bayramı dolayısıyla kampanya yaptıklarını, vatandaşların kurban paylarını sosyal markete verdiklerini anlattı.

Bu kapsamda 600 kilogram kurban eti geldiğine işaret eden Babaş, "Biz de bir kilogram kıyma, bir kilogram et olmak üzere ikişer kilogram kurban etini, ihtiyaç sahiplerine verdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlar aileleriyle buradan mutlu şekilde ayrıldı." diye konuştu.

Sosyal Market'ten yararlanan vatandaşlara istihdam konusunda da yardımcı olduklarını dile getiren Babaş, "Çalışmaya yaşı, sıhhati elverişliyse kariyer merkezimiz var, o merkezde yardım alanlara iş imkanı sunabiliyoruz. Çalışmaya elverişli ve gösterdiğimiz işlerde çalışmıyor, uyarılarımızı dikkate almıyorsa Sosyal Market'ten ilişiğini kesiyoruz. Biz bir bütünüz. Hem il hem ülke olarak birbirimizin ihtiyaçlarını görmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sosyal Market'ten yararlanan 80 yaşındaki Şerife Çelik de böyle bir hizmet almaktan mutlu olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belediye Başkanı Babaş'a teşekkür etti.

PARTNERBilinçaltı temizleme tekniği nedir?Bilinçaltı temizleme tekniği nedir?
Zonguldak sahilleri dolduZonguldak sahilleri doldu
Göbeklitepe’de yangın çıktıGöbeklitepe’de yangın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Kastamonu Belediyesi Sosyal Market

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

İlginizi Çekebilir

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.