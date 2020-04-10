İhtiyaç Sahiplerine Devletten 25 Bin TL Destek! Kimler alabilir?

Devletten Koronavirüs salgını nedeniyle destekler sürüyor. Koronavirüs salgınının günden güne yayıldığı Türkiye'de Devlet, sosyal yardımlara hız veriyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 25 bin TL'ye kadar destek verileceği açıklandı. İhtiyaç sahipleri ve muhtaç konumda olan vatandaşlara 25 bin TL'ye kadar yardım yapılacak. Sosyal yardımlar için başvuruda bulunacak ailelerde ve vatandaşlarda aranacak şartlar ve istenen belgeler araştırılıyor. Detayları bu haberimizde sizler için hazırladık...

Koronavirüs salgını günden güne yayılıyor. Türkiye'de son 24 saat için açıklanan verilerde 96 ölüm, 4.056 yeni vaka bilgisine yer verildi. Salgının günden güne büyüdüğü ülkemizde, Devletten de gerekli adımlar geliyor. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde Aile, Çalışma ve SOsyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 4 milyon 400 bin aileye 1000'er TL destek ödemesi gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi olan ailelerin bu süreçte eksiklerinin hızla tamamlanması ve mağdur edilmemeleri adın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü harekete geçti.