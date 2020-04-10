İhtiyaç Sahiplerine Devletten 25 Bin TL Destek! Kimler alabilir?

Devletten Koronavirüs salgını nedeniyle destekler sürüyor. Koronavirüs salgınının günden güne yayıldığı Türkiye'de Devlet, sosyal yardımlara hız veriyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 25 bin TL'ye kadar destek verileceği açıklandı. İhtiyaç sahipleri ve muhtaç konumda olan vatandaşlara 25 bin TL'ye kadar yardım yapılacak. Sosyal yardımlar için başvuruda bulunacak ailelerde ve vatandaşlarda aranacak şartlar ve istenen belgeler araştırılıyor. Detayları bu haberimizde sizler için hazırladık...
Koronavirüs salgını günden güne yayılıyor. Türkiye'de son 24 saat için açıklanan verilerde 96 ölüm, 4.056 yeni vaka bilgisine yer verildi. Salgının günden güne büyüdüğü ülkemizde, Devletten de gerekli adımlar geliyor. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde Aile, Çalışma ve SOsyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 4 milyon 400 bin aileye 1000'er TL destek ödemesi gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi olan ailelerin bu süreçte eksiklerinin hızla tamamlanması ve mağdur edilmemeleri adın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü harekete geçti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020 yılında Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok sosyal yardımı gündeme aldı. Sosyal yardımlar içerisinde gıda-erzak yardımı yanı sıra nakit para yardımları da yer alıyor. Ayrıca barınma yardımları, kira yardımı ve kömür-yakacak yardımları da yer alıyor. Barınma yardımı ile ihtiyaç sahiplerine tek seferlik 25 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 25 BİN TL'YE KADAR YARDIMIN ŞARTLARI BELLİ OLDU
Barınma yardımı; oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan aileler için veriliyor. Bu tür bir yerde yaşamak zorunda kalan ihtiyaç sahipleri il ve ilçelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubelerine başvuruda bulunarak barınma yardımından yararlanabiliyor.
Barınma yardımı için aranan şartlar