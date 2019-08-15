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İhtiyaç sahiplerine Sosyal Market'ten kurban eti dağıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 12:45 | Son Güncelleme

Kastamonu'da hayırseverlerce bağışlanan 1,5 ton kurban eti, Belediye Sosyal Market Yardım Vakfı aracılığıyla 197 ihtiyaç sahibine dağıtılacak

Hayırseverlerce bağışlanan kurban etleri Kastamonu Belediyesi Sosyal Market Yardım Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Sosyal Market Projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların yiyecek, giyecek, yakacak gibi her türlü ihtiyacı karşılanıyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine verilen ve her ay puan yüklenen 'Hilal Kart' sayesinde marketten dilediğini alabiliyor. Kurban Bayramı dolayısıyla hayırseverler tarafından bağışlanan kurban etleri de Sosyal Market'te vatandaşlara dağıtılacak.

Vakfın mütevelli heyetinde bulunan Nurten Ciğerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın başkanının Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu olduğunu söyledi.

Vakıf kapsamındaki sosyal marketin 197 kişiye hizmet verdiğini anlatan Ciğerci, bu yıl ilk kez vekaletle kurban bağışı alındığını ifade etti. Ciğerci, "Bütün etler toplandıktan sonra marketimizde değerlendirildi. Bu yıl bin 500 kilogram civarında kıyma ve kemikli et bağışı oldu." dedi.

Sosyal marketten gerçek ihtiyaç sahiplerinin faydalanacağını belirten Ciğerci şunları söyledi:

"Marketimizde 120 çeşit ürün bulunmaktadır. İsteyenler Hilal Kartlarındaki puan karşılığında istediği ürünü alabilmekteler. Bizler makbuz karşılığında ayni bağış, giyim bağışı da kabul etmekteyiz. Bunlar gerçek ihtiyaç sahiplerine kendi elimizle ulaştırılmaktadır. Bu yıl kurban bağışıyla ilgili çok güzel bir teveccühle karşılaştık. Belediyemize, marketimize güvenen hayırseverlerimiz bizi çok memnun ettiler."

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