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İhtiyaç sahiplerinin borcunu sildirip, yüzlerini güldürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 12:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır'daki Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından iyilik ve yardımlaşma duygusunun geliştirilmesi amacıyla başlatılan uygulama ile öğrenciler harçlıklarıyla mahalle bakkalının veresiye defterindeki iki ihtiyaç sahibinin borcunu sildirdi - Okul Müdürü Ömer Aykanat: - "Yardımlaşma ve dayanışmanın yaşatılması gerekiyor. Bu gibi güzel değerlerimize sahip çıkıp, yaygınlaştırmamız gerekir"

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır'da öğrenciler harçlıklarıyla mahalle bakkalının veresiye defterindeki iki ihtiyaç sahibinin borcunu sildirip, yüzlerini güldürdü.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından iyilik ve yardımlaşma duygusunun geliştirilmesi amacıyla öğrenciler arasında, "Yükün hafif olsun istiyorsan, başkalarının yükünü hafiflet" sloganıyla "zimem defteri" uygulaması başlatıldı.

Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeme geleneğinin yaşayarak öğretilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulamaya öğrenciler harçlıklarıyla katkıda bulundu.

Okulda bir sandıkta toplanan yaklaşık bin 500 lira ile öğrenciler mahalle bakkalının veresiye defterindeki iki ihtiyaç sahibinin borcunu sildirdi.

- "Yardımlaşma ve dayanışmanın yaşatılması gerekiyor"

Okul müdürü Ömer Aykanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zimem defteri geleneğini yaşatmak için okulda böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerden olumlu tepkiler aldıklarını bu uygulama sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkala olan borçlarını, onların haberi olmadan kapattıklarını ifade ederek, amaçlarının bu geleneğin yaşatılması ve yaygınlaştırılması olduğunu belirtti.

Aykanat, gençlerin buna vesile olmasını dileyerek, "Yardımlaşma ve dayanışmanın yaşatılması gerekiyor. Bu gibi güzel değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bunları öğrencilere, çocuklarımıza ve gençlerimize kavratmamız gerekir." dedi.

Bu geleneği sadece ramazan ayı ile sınırlandırmanın doğru olmadığına işaret eden Aykanat, yardımlaşmayı yılın bütün günlerinde uygulamak gerektiğini aktardı.

Esnaf Abdülkadir Alper, bu tür geleneklerin toplumda yaygınlaşmasının önemine değinerek, yardımlaşma duygusunun güçlendikçe yaygınlaştığını kaydetti,

- "Paylaşmanın güzelliğini yaşayarak gördük"

Öğrencilerden Elif Koç, zimem defteri uygulamasının kendilerini çok etkilediğini belirtti.

Tanımadıkları kişilerin borçlarını kendi aralarında topladıkları paralarla ödedikleri, insanları mutlu etmenin kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Koç, "İnsanlara yardım ettiğimizde onların gözlerindeki sevinç ve mutluluk bize gurur veriyor." dedi.

Yardımlaşmanın önemine değinen Koç, herkesin birbirine yardım etmesi gerektiğini vebu tür uygulamaların toplumda anlatılarak yaygınlaşmasının sağlanmasının önemli olduğunu anlattı.

Betül Beyza Yazar da zimem defteri geleneğini yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, ihtiyaç sahiplerine ayrıca hediye çeki dağıtacaklarını, giysi yardımında bulunacaklarını aktardı.

Eser Kalender ise Osmanlıdan miras kalan bu uygulamayı yaşatmak istediklerini anlatarak, zimem defterinin gizli bir yardımlaşma köprüsü olduğunu vurguladı.

"İnsanlar arasındaki kardeşliği yaşayarak öğrendik." diyen Kalender, bu geleneğin yaygınlaşması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.

Kalender, ihtiyaç sahiplerine destek sunulmasına okul olarak katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

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Diyarbakır osmanlı Ramazan Zimem defteri

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