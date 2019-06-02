İhtiyaç sahiplerinin borcunu sildirip, yüzlerini güldürdüler

Öğrencilerden olumlu tepkiler aldıklarını bu uygulama sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkala olan borçlarını, onların haberi olmadan kapattıklarını ifade ederek, amaçlarının bu geleneğin yaşatılması ve yaygınlaştırılması olduğunu belirtti.

Okul müdürü Ömer Aykanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zimem defteri geleneğini yaşatmak için okulda böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Okulda bir sandıkta toplanan yaklaşık bin 500 lira ile öğrenciler mahalle bakkalının veresiye defterindeki iki ihtiyaç sahibinin borcunu sildirdi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından iyilik ve yardımlaşma duygusunun geliştirilmesi amacıyla öğrenciler arasında, "Yükün hafif olsun istiyorsan, başkalarının yükünü hafiflet" sloganıyla "zimem defteri" uygulaması başlatıldı.

Aykanat, gençlerin buna vesile olmasını dileyerek, "Yardımlaşma ve dayanışmanın yaşatılması gerekiyor. Bu gibi güzel değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bunları öğrencilere, çocuklarımıza ve gençlerimize kavratmamız gerekir." dedi.

Bu geleneği sadece ramazan ayı ile sınırlandırmanın doğru olmadığına işaret eden Aykanat, yardımlaşmayı yılın bütün günlerinde uygulamak gerektiğini aktardı.

Esnaf Abdülkadir Alper, bu tür geleneklerin toplumda yaygınlaşmasının önemine değinerek, yardımlaşma duygusunun güçlendikçe yaygınlaştığını kaydetti,

- "Paylaşmanın güzelliğini yaşayarak gördük"

Öğrencilerden Elif Koç, zimem defteri uygulamasının kendilerini çok etkilediğini belirtti.

Tanımadıkları kişilerin borçlarını kendi aralarında topladıkları paralarla ödedikleri, insanları mutlu etmenin kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Koç, "İnsanlara yardım ettiğimizde onların gözlerindeki sevinç ve mutluluk bize gurur veriyor." dedi.

Yardımlaşmanın önemine değinen Koç, herkesin birbirine yardım etmesi gerektiğini vebu tür uygulamaların toplumda anlatılarak yaygınlaşmasının sağlanmasının önemli olduğunu anlattı.