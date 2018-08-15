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İhtiyaç sahiplerinin yüzü Türk Kızılayı ile gülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayırseverlerin gıda, giyim ve hijyenik malzeme bağışlarını yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyor - Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün: - "3 bine yakın kişiye bayram arifesine kadar ulaşmaya gayret edeceğiz. İnşallah bayramdan sonra da bu yardımlara devam edeceğiz"

Hayatın her anında ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alan Türk Kızılayı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Zonguldak'ta da hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor.

Bugüne kadar kentte birçok faaliyet gerçekleştiren Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi, bayram bereketini paylaşmak isteyen hayırseverlerin yardımları sayesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Şube, yaklaşık 3 bin kişiye gıda ve hijyenik malzeme yardımının yanı sıra 1,5 yıl önce açılan "sevgi mağazası"na bağışlanan giysi ve ayakkabıları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramların birlik, beraberlik ve paylaşmanın artmasıyla daha anlamlı hale geldiğini, Türk Kızılayı olarak ellerinden geldiğince bu bilinçle hareket ettiklerini söyledi.

- "Türk Kızılayı her zaman, her yerde var"

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da daha fazla insana ulaşabilmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Aygün, "Kentteki ihtiyaç sahiplerinin yardımlarına koşuyoruz, onlarla beraber oluyoruz. 'Bayram öncesi hiçbir ihtiyaç sahibinin evlerinde eksik olmasın.' diyoruz. Ailelere gıda kolisi, birer koli hijyenik malzeme, küçük çocukları olanlara mama ve malzeme dağıtıyoruz." dedi.

Aygün, malzemelerin dağıtımının ihtiyaç sahiplerinin evlerine gidilerek ya da depolarda yapıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Türk Kızılayı her zaman, her yerde var. Aynı zamanda Kurban Bayramı öncesi 'sevgi mağazası' adını verdiğimiz mağazada ihtiyaç sahiplerine bayram ve okul öncesi hazırlıklarımızı yaptık. Çocuklarımız ve büyükler için her türlü giyim malzememiz var. İnşallah ihtiyaç sahiplerini ve aileleri davet edeceğiz, listeler halinde gelecekler, tüm ihtiyaçlarını giderecekler. Bunları tamamen hayırseverlerin aracılığıyla yapıyoruz. Biz Türk Kızılayı olarak aracıyız."

- "İnsanların Türk Kızılayı'na olan güvenleri tam"

Sloganları olan "İyi ki varsın Türki Kızılayı"na yakışır şekilde çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Aygün, insanların Türk Kızılayı'na olan güvenlerinin tam olduğunu, bunun da kendilerini gururlandırdığını anlattı.

Nihat Aygün, her evin ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgi mağazamızı kuralı 1,5 yıl oldu ama son 6-7 aydır faaliyetteyiz. Bir mağazaya girer gibi bizim mağazamıza da gelenler bütün eksiklerini tamamlıyor. Yerimiz küçük olduğu için ürünleri gösteremiyoruz. Bizim depolarımızda yaklaşık 4 bin kişiyi giydirecek giysilerimiz var. Önümüzdeki yıllarda yeni bir bina yapıyoruz, burada inşallah giyim mağazamız olacak. Büyük bir mağaza gibi büyük bir mağaza olacak. İhtiyaç sahipleri inşallah oraya gelerek her türlü eksiğini daha rahat tamamlayıp dönecekler."

- "Bayramdan sonra da yardımlara devam edeceğiz"

İhtiyaç sahiplerinin yüzlerindeki mutluluğun her türlü yorgunluğa değdiğini belirten Aygün, "Bizlere gelip boş dönenler olsa dahi, 'Allah razı olsun, bir daha ki sefere geldiğimde alacağıma inanıyorum.' diyorlar. Bu da bizim için güzel bir tepki oluyor." diye konuştu.

Aygün, zamanın kısıtlı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bayram öncesi kaç aileye ulaşacağımızı bilmiyoruz ama en azından 400 ev yani ortalama 3 bine yakın kişiye bayram arifesine kadar ulaşmaya gayret edeceğiz. İnşallah bayramdan sonra da bu yardımlara devam edeceğiz çünkü okullar başlıyor. Okul masrafları da olduğu için bizim yine gıda ve elbise yardımlarımız devam edecek. Türk Kızılayı olarak, 'Kentimizde hiç kimse aç, elbisesiz ve evsiz kalmasın, kışın gelince de hiç kimse üşümesin.' diyoruz ve Türk Kızılayı olarak bunların üstesinden geliyoruz."

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