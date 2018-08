İhtiyaç sahiplerinin yüzü Türk Kızılayı ile gülüyor

- "Türk Kızılayı her zaman, her yerde var"

Hayatın her anında ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alan Türk Kızılayı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Zonguldak'ta da hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor.

Aygün, malzemelerin dağıtımının ihtiyaç sahiplerinin evlerine gidilerek ya da depolarda yapıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Türk Kızılayı her zaman, her yerde var. Aynı zamanda Kurban Bayramı öncesi 'sevgi mağazası' adını verdiğimiz mağazada ihtiyaç sahiplerine bayram ve okul öncesi hazırlıklarımızı yaptık. Çocuklarımız ve büyükler için her türlü giyim malzememiz var. İnşallah ihtiyaç sahiplerini ve aileleri davet edeceğiz, listeler halinde gelecekler, tüm ihtiyaçlarını giderecekler. Bunları tamamen hayırseverlerin aracılığıyla yapıyoruz. Biz Türk Kızılayı olarak aracıyız."

- "İnsanların Türk Kızılayı'na olan güvenleri tam"

Sloganları olan "İyi ki varsın Türki Kızılayı"na yakışır şekilde çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Aygün, insanların Türk Kızılayı'na olan güvenlerinin tam olduğunu, bunun da kendilerini gururlandırdığını anlattı.

Nihat Aygün, her evin ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgi mağazamızı kuralı 1,5 yıl oldu ama son 6-7 aydır faaliyetteyiz. Bir mağazaya girer gibi bizim mağazamıza da gelenler bütün eksiklerini tamamlıyor. Yerimiz küçük olduğu için ürünleri gösteremiyoruz. Bizim depolarımızda yaklaşık 4 bin kişiyi giydirecek giysilerimiz var. Önümüzdeki yıllarda yeni bir bina yapıyoruz, burada inşallah giyim mağazamız olacak. Büyük bir mağaza gibi büyük bir mağaza olacak. İhtiyaç sahipleri inşallah oraya gelerek her türlü eksiğini daha rahat tamamlayıp dönecekler."