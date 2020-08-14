HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İhtiyaca uygun telefon: Realme C12 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

İhtiyaca uygun telefon: Realme C12 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2020 14:58 | Son Güncelleme

Realme, Realme C12'yi sonunda resmi olarak tanıttı. Daha önce birçok kez karşımıza çıkan Realme C12, özellikleri ve fiyatıyla uygun fiyatlara akıllı telefon satın almak isteyen kişilere hitap ediyor. Peki Realme C12'nin fiyatı ne kadar, Realme C12'nin özellikleri neler? Gelin yakından bakalım.

İhtiyaca uygun telefon: Realme C12 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Realme C12, yukarıda da bahsettiğimiz üzere ilk kez karşılaştığımız bir akıllı telefon değil. Zira, Realme'nin yeni akıllı telefonu birçok kez gerek sızıntı kaynakları aracılığıyla gerekirse de testlere yakalanmasına kendisini göstermeyi başardı. Bugün ise Realme, Realme C12'yi resmi olarak tanıtmaya karar verdi.

REALME C12 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Realme C12'nin özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Bu ekranda damla çentik yer alıyor ve bu çentikte telefonun 5 MP çözünürlüğündeki kamerası var. Parmak izi okuyucusu ise maalesef ekranın altında değil. Realme bunun yerine telefonun arka kısmına fiziksel bir parmak izi okuyucusu yerleştirmiş. Realme C12'nin kalbinde ise bizleri MediaTek G35 işlemcisi, 3G RAM ve 32 GB dahili depolama alanı (microSD kart destekli) karşılıyor. Son olarak telefonun gücünü 6,000 mAh değerindeki pilinden aldığını belirtelim.

Realme C12 özellikleri

Realme C12'nin arkasında iPhone 11 Pro'da gördüğümüz kare bir arka kamera tasarımı var. Bu tasarımda sırasıyla 13 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörüne sahip kameralar bulunuyor.

Realme C12 kamera

İŞTE REALME C12'NİN FİYATI

Android 10 tabanlı Realme UI arayüzüyle kutusundan çıkan Realme C12'nin fiyatı 128 dolar olarak açıklandı. Telefon şimdilik Endonezya'da satışa sunulacak. Realme C12'nin Türkiye dahil diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Bu ipuçlarıyla siz de telefonla profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz!Bu ipuçlarıyla siz de telefonla profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz!
Karnabahar: Faydaları nelerdir?Karnabahar: Faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
Yeni Vedat Muriqi resmen açıklandı
Yeni Vedat Muriqi resmen açıklandı
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
65 yaş üstüne kısıtlama gelmişti! Flaş gelişme
65 yaş üstüne kısıtlama gelmişti! Flaş gelişme
O görüntüler kenti ayağa kaldırdı! Böyle aradılar
O görüntüler kenti ayağa kaldırdı! Böyle aradılar

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!
BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Orta seviyeye şık cevap: General Mobile GM 20 ve GM 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları
GM'den uygun fiyatlı iki telefon! İşte özellikleri ve fiyatları
Bu ipuçlarıyla siz de telefonla profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz!
Bu ipuçlarıyla siz de telefonla profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz!
Matrix 4'ten yeni haberler geldi! Kadroda kimler var, ne zaman vizyona giriyor?
Matrix 4'ten yeni haberler geldi! Kadroda kimler var?
Mi Smart Band yenilendi
Mi Smart Band yenilendi
BMW’nin hızı telefona geliyor!
BMW’nin hızı telefona geliyor!
Google Pixel 5 özellikleri netleşti
Google'ın yeni amiralinden haber var!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.