İhtiyaca uygun telefon: Realme C12 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Realme C12, yukarıda da bahsettiğimiz üzere ilk kez karşılaştığımız bir akıllı telefon değil. Zira, Realme'nin yeni akıllı telefonu birçok kez gerek sızıntı kaynakları aracılığıyla gerekirse de testlere yakalanmasına kendisini göstermeyi başardı. Bugün ise Realme, Realme C12'yi resmi olarak tanıtmaya karar verdi.

REALME C12 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Realme C12'nin özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Bu ekranda damla çentik yer alıyor ve bu çentikte telefonun 5 MP çözünürlüğündeki kamerası var. Parmak izi okuyucusu ise maalesef ekranın altında değil. Realme bunun yerine telefonun arka kısmına fiziksel bir parmak izi okuyucusu yerleştirmiş. Realme C12'nin kalbinde ise bizleri MediaTek G35 işlemcisi, 3G RAM ve 32 GB dahili depolama alanı (microSD kart destekli) karşılıyor. Son olarak telefonun gücünü 6,000 mAh değerindeki pilinden aldığını belirtelim.

Realme C12'nin arkasında iPhone 11 Pro'da gördüğümüz kare bir arka kamera tasarımı var. Bu tasarımda sırasıyla 13 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörüne sahip kameralar bulunuyor.