HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İhtiyacı olduğu için kapkaç yapmış

İhtiyacı olduğu için kapkaç yapmış

23.02.2021 10:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İhtiyacı olduğu için kapkaç yapmış

Adana’da evine giden bir kadının içinde 180 lira para ve telefonu olan çantasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 17 Şubat günü 77021 Sokak’ta meydana geldi.

Adana’da evine giden bir kadının içinde 180 lira para ve telefonu olan çantasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 17 Şubat günü 77021 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 62 yaşındaki Gülser Tarakçı evine giderken arkasından yaklaşan bir kişi içinde 180 lira para ve cep telefonunun olduğu çantayı alıp kaçtı. Bunun üzerine kadın çığlık atıp yardım istedi. Kadının çığlığını duyan vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda zanlının isminin Burak Bozdoğan (28) olduğu tespit edildi. Zanlı bir süre sonra Huzurevleri Mahallesi’nde yakalandı. Emniyete getirilen zanlı ihtiyacı olduğu için kapkaç yaptığını, sokaklarda yaşadığını öne sürdü.
Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 115 milyon TL'yi aştıÇekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 115 milyon TL'yi aştı
Fibabanka müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Fibabanka müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Son Dakika: Hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan itmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: İzmir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de korkutan deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AK Parti yönetimi ve kabinede değişikliğe gidiyor' iddiası

Kabine değişiyor mu? Kulisleri hareketlendiren iddia

Ordu Valisi Sonel 'Yüzde 80' diyerek açıkladı: Vakaların kaynağı hane ve iş yeri temaslı

Normalleşme beklenirken Vali açıkladı: Önlemler artacak

Doğan Cüceloğlu’nun ailesinden vatandaşlara uyarı: İtibar etmeyin

Doğan Cüceloğlu’nun ailesinden vatandaşlara uyarı: İtibar etmeyin

Son seçim anketi! Partilerin oy oranları dikkat çekti, 4 parti baraj altı kaldı

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.