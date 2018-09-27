İhtiyacı olmadığı halde çalma dürtüsü hastalığı nedir? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu öğlen yani 27 Eylül Perşembe 12.30’da yapılacak yeni yarışma için de bir ipucu paylaşıldı. Bu yarışmada sorulacak bir sorunun konusu ise bir hastalık oldu. İpucunda ihtiyacı olmadığı halde çalma dürtüsüne sahip olanların hastalına ne denildiği soruldu.
İpucunda tarif edilen hastalığın adı “kleptomani”dir. Bu hastalığa sahip kişiler ihtiyacı olmadığı halde bir şeyler çalma dürtüsüne sahiptirler. İlk kez 1816’da tanımlanan hastalık psikiyatride dürtü kontrol bozukluğu olarak sınıflandırılmaktadır.
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu öğen 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.
Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık
Günün en iğrenç haberi! 3 kızını birden...
Bedelli askerlikte 3. celp dönemi yerleri açıklandı!
Dikkat çeken kulis! 'AK Parti'nin af teklifi hakkında çekinceleri var'
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu uyardı: İdlib mutabakatı son şans
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Reuters duyurdu! İdlib'de son dakika gelişme
Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
MHP'de flaş görevden alma kararı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum