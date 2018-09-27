İhtiyacı olmadığı halde çalma dürtüsü hastalığı nedir? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu öğlen yani 27 Eylül Perşembe 12.30’da yapılacak yeni yarışma için de bir ipucu paylaşıldı. Bu yarışmada sorulacak bir sorunun konusu ise bir hastalık oldu. İpucunda ihtiyacı olmadığı halde çalma dürtüsüne sahip olanların hastalına ne denildiği soruldu.

ÇALMA HASTALIĞI

İpucunda tarif edilen hastalığın adı “kleptomani”dir. Bu hastalığa sahip kişiler ihtiyacı olmadığı halde bir şeyler çalma dürtüsüne sahiptirler. İlk kez 1816’da tanımlanan hastalık psikiyatride dürtü kontrol bozukluğu olarak sınıflandırılmaktadır.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu öğen 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.



