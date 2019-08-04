"İhtiyarlar Taburu" Suriyelilerin yardımına koşacak

ENGİN ÖZEKİNCİ - Kore Savaşı'nda verdikleri cesur mücadeleyi anımsamalarının ardından, Suriye'deki iç savaşa duyarsız kalmayan 5 gazinin çıktıkları zorlu yolculuğun anlatıldığı "İhtiyarlar Taburu" adlı sinema filminin çekimleri Konya'da devam ediyor.

Yönetmenliği ve senaristliğini Fatih Sezgin, yapımcılığını Erka Medya ile Anadolu Drama Sanatlarının üstlendiği filmin çekimleri, tarihi Zazadın Hanı'nda sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından, yüzlerce proje arasından ilk uzun metraj film yapım desteği alan ve tamamı Konya'da çekilen film, 2020'de izleyicisiyle buluşacak.

Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmde gazilerin Kore'deki günlerinin özlemini gidermek için yıllardır iç savaşın sürdüğü ve birçok Müslümanın hayatını kaybettiği Suriye'ye doğru yola çıkış hikayesinin anlatıldığını belirtti.

Filmin, sinemaseverlerin karşısına çıkacağı günü iple çektiklerini ifade eden Sezgin, şöyle konuştu:

"Gazilerimiz, Suriye yolculuğundan ziyade Anadolu'nun tarihi derinliklerine ve tasavvufa doğru yol alıyor. İçeriğini Anadolu irfanıyla hazırlamaya çalıştığımız filmin teknik boyutunu da aynı özelliklere getirmeye çalıştık. Ana film akımına karşı Anadolu görselini ve teknik boyutunu ortaya koyduk. Ekibimizi Anadolu coğrafyasını bilen, tanıyan ve burada olmaktan zevk alan arkadaşlardan oluşturduk. Sette 80'i aşkın kişi görev alıyor. Yeşilçam'dan ağabeylerimiz ve babamız yaşındaki büyüklerimiz bize eşlik ediyor. Sinema Genel Müdürlüğümüzün ve Konya'daki birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yapılan ortak bir iş. Anadolu bakış açısını sinema bakış açısına uyarlamak en büyük hayalimiz. İnşallah bunda da başarılı olacağız."