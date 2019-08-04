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"İhtiyarlar Taburu" Suriyelilerin yardımına koşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:31 | Son Güncelleme

Kore Savaşı'nda verdikleri cesur mücadeleyi hatırlayan 5 gazinin Suriye'deki savaşa kayıtsız kalamayarak çıktıkları yolculuğun anlatıldığı "İhtiyarlar Taburu" filminin çekimleri Konya'da sürüyor - Yönetmen ve senarist Fatih Sezgin: - "Gazilerimiz, Suriye yolculuğundan ziyade Anadolu'nun tarihi derinliklerine ve tasavvufa doğru yol alıyor. İçeriğini Anadolu irfanıyla hazırlamaya çalıştığımız filmin teknik boyutunu da aynı özelliklere getirmeye çalıştık"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Kore Savaşı'nda verdikleri cesur mücadeleyi anımsamalarının ardından, Suriye'deki iç savaşa duyarsız kalmayan 5 gazinin çıktıkları zorlu yolculuğun anlatıldığı "İhtiyarlar Taburu" adlı sinema filminin çekimleri Konya'da devam ediyor.

Yönetmenliği ve senaristliğini Fatih Sezgin, yapımcılığını Erka Medya ile Anadolu Drama Sanatlarının üstlendiği filmin çekimleri, tarihi Zazadın Hanı'nda sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından, yüzlerce proje arasından ilk uzun metraj film yapım desteği alan ve tamamı Konya'da çekilen film, 2020'de izleyicisiyle buluşacak.

Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmde gazilerin Kore'deki günlerinin özlemini gidermek için yıllardır iç savaşın sürdüğü ve birçok Müslümanın hayatını kaybettiği Suriye'ye doğru yola çıkış hikayesinin anlatıldığını belirtti.

Filmin, sinemaseverlerin karşısına çıkacağı günü iple çektiklerini ifade eden Sezgin, şöyle konuştu:

"Gazilerimiz, Suriye yolculuğundan ziyade Anadolu'nun tarihi derinliklerine ve tasavvufa doğru yol alıyor. İçeriğini Anadolu irfanıyla hazırlamaya çalıştığımız filmin teknik boyutunu da aynı özelliklere getirmeye çalıştık. Ana film akımına karşı Anadolu görselini ve teknik boyutunu ortaya koyduk. Ekibimizi Anadolu coğrafyasını bilen, tanıyan ve burada olmaktan zevk alan arkadaşlardan oluşturduk. Sette 80'i aşkın kişi görev alıyor. Yeşilçam'dan ağabeylerimiz ve babamız yaşındaki büyüklerimiz bize eşlik ediyor. Sinema Genel Müdürlüğümüzün ve Konya'daki birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yapılan ortak bir iş. Anadolu bakış açısını sinema bakış açısına uyarlamak en büyük hayalimiz. İnşallah bunda da başarılı olacağız."

- Tanülkü, filmde Yüzbaşı Haşim'i oynuyor

Başrol oyuncusu Turgay Tanülkü de filmde Kore gazilerinin vatana döndükten sonra yaşadığı acıların ve yalnızlığın anlatıldığını ifade etti.

Hikayenin büyük beğeni toplayacağını dile getiren Tanülkü, şunları kaydetti:

"Filmde Yüzbaşı Haşim'i oynuyorum. Yüzbaşı Haşim, gazi olarak vatanına dönüyor. Böyle bir rol teklifi geldiğinde bunun altından kalkabilir miyim diye düşündüm. Sağ olsun yönetmen ve diğer arkadaşlarımızın desteğiyle rolümüzü yapmaya çalışıyoruz. İyi bir senaryo, mekanlar çok canlı ve yaşayan olgular. Film bir yol hikayesi, umuda yolculuk. Ülkemizin etrafında maalesef kan gölleri var. 'Oralara derman olabilir miyiz, faydamız olur mu' diyen yaşlanmış 5 kahramanın hikayesi anlatılıyor."

Filmin yapımcı koordinatörü İbrahim Dıvarcı ise projenin 2016'da başladığını, filmde Kore gazilerinin kahramanlıklarının anlatıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
film İhtiyarlar Taburu Konya Zazadin Hanı

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