"İhtiyatı elden bırakmadan mücadeleye devam edeceğiz"

Yargı Reformu Stratejisi ile Stratejik Plan'ın yenilenmesi çalışmalarının katılımcı bir anlayışla sürdüğünü bildiren Gül, şunları söyledi:

"Her düşünceye kıymet veriyoruz, her öneriyi dikkatle değerlendiriyoruz. Toplumun tüm kesimlerine güven veren bir adalet sisteminin inşasında toplumun bütün kesimlerine kulak kesiliyoruz. Bu çerçevede arkadaşlarımız bugüne kadar pek çok toplantı ve görüşme gerçekleştirdiler. Uygulamadan gelen hakim ve savcılarla, avukatlarla, istinaf ve yüksek mahkeme üyeleriyle, barolarla, üniversitelerle, kamu kurumlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiler. Tüm öneri ve eleştirilere her zaman açık olduk. Farklı seslere kulak vermeye bundan sonra devam edeceğiz."

- "Hakim ve savcı sayımız 20 bine yükselecek"

Gül, avukatların ayrılmaz bir parçası oldukları yargı sisteminin geliştirilmesi hedefine düşünce ve önerileriyle destek oldukları kadar, yargının insan kaynağının geliştirilmesine de hatırı sayılır bir katkı sunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Son yıllarda, hukuk fakültelerinden mezun olan hukukçuların yanı sıra, avukatlık mesleğinden de önemli sayılarda hakim ve Cumhuriyet savcısı alımı yaptık. Birazdan gerçekleştireceğimiz kura töreniyle de ilk görev yerleri belirlenecek 403 adayımız da avukatlık geçmişinden geliyor. Bugüne dek adalet idealine avukat sıfatıyla omuz veren tüm hukukçu arkadaşlarımız, artık kürsünün diğer tarafına geçecek. Aynı ideale bundan sonra hakim veya cumhuriyet savcısı olarak hizmet edecek. 8. Dönem adaylarının göreve başlamasıyla birlikte, halihazırda 19 bin 606 olan hakim ve savcı sayımız 20 bine yükselecek. 16 yıl önce bu sayı sadece 9 bin 349'du.16 yılda sadece yargı mensuplarımızın sayısını artırmadık, aynı zamanda adalet çalışanı personel sayısını da iki buçuk kat arttırdık. Mahkemeler teşkilatımızı güçlendirdik. Hak arama yollarını genişlettik. Pek çok alanda birçok yenilik ve reformu gerçekleştirdik. Bu hizmetlerdeki öncülüğü ve yargıya destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerimizi bir kez daha ifade ediyoruz."