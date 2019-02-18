İHÜ 67 ülkeden öğrenciye Türkçe öğretiyor

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Öğrencilerin global aktör olmaları ve küresel rekabete hazır hale gelebilmeleri amacıyla Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde zorunlu eğitim veren İbn Haldun Üniversitesi Diller Okulunda, 5 kıta 67 ülkeden yüzlerce uluslararası öğrenci Türkçe öğreniyor. İHÜ, hazırlık eğitimini tamamlayan öğrencilere yurt dışında akademik hayata adım atma imkanı da sağlayarak, çalışmalarını yalnızca yerel ya da bölgesel düzeyde değil, küresel düzeyde de sürdürecek öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İHÜ Diller Okulu Müdürü ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emine Hoşoğlu Doğan, yüzde 31'le Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenci oranına sahip vakıf üniversitesi olduklarını kaydetti. 5 kıtadan, Gana, Cezayir, Bangladeş, Amerika, Rusya gibi 67 farklı ülkeden öğrencilerin, üniversitede çok kültürlü bir ortamda buluştuklarını ifade eden Doğan, Türk öğrencilerin de onlarla beraber bu uluslararası ortamı paylaştığını belirtti.

Doğan, Türkiye'de 3 dilde zorunlu eğitim veren tek üniversite olduklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Öğrencilerimiz mezun olurken, Arapça, İngilizce ve Türkçe'de iyi bir yeterliliğe sahip olmak durumundalar. B2 yani bağımsız kullanıcı düzeyinde bu 3 dilde konuşabilmeleri gerekiyor. Üniversitemizde sadece meslek insanı değil, aynı zamanda bilim insanı yetiştirmek, yani entelektüeller mezun etmek istiyoruz. Bu da tabii yabancı dil bilgisinden geçiyor. Sadece kendi dilinde eğitim, araştırma yapan insanlar değil, aynı zamanda evrensel düzeyde de bilgiye erişebilecek, bunu üretebilecek bilim insanları yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yüzden farklı coğrafyaların dili olarak öne plana çıkan bu 3 dilde eğitim üniversitemizde zorunlu." - "Tercih ederlerse 2 dilde hazırlık eğitimi alabiliyorlar" İngilizce eğitim veren bir bölümde okuyan uluslararası öğrencilerin de belli bir düzeyde Türkçe öğrenmek durumunda olduklarını, bunu hazırlık eğitimi şeklinde değil, lisans öğrenimine başladıklarında dersleri 2 seneye yayarak aldıklarını aktaran Doğan, İslami İlimler ve Hukuk gibi Türkçe eğitim veren bir fakültede okuyacak yabancı öğrencilerin ise Türkçe hazırlık eğitimi almak zorunda olduklarını vurguladı.

Arapça ve İngilizce de hazırlık eğitimleri verdiklerini aktaran Doğan, şu bilgileri verdi: "Hazırlık eğitimi, lisans, lisansüstü düzeyinde İngilizce dersler şeklinde devam edebiliyor. Öğrenci isterse hazırlık eğitimi şeklinde alıyor, isterse dersler süresince bu dilleri öğreniyor. Aynı zamanda tercih ederlerse 2 dilde de hazırlık eğitimi alabiliyorlar. Türk öğrenci bir yıl İngilizce, bir yıl Arapça hazırlık eğitimi alabiliyor. Bunların dışında da İspanyolca, Farsça, Osmanlıca, Fransızca gibi diller de müfredatımıza dahil." - "Öğrenciler lisans öğrenimine yurt dışında adım atıyor" Doğan, İngilizce hazırlığı tamamlayarak, yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencileri Amerika'ya, Arapça hazırlığı tamamlayanları ise Ürdün'e gönderdiklerini belirterek, "Kış ve yaz dönemlerinde birer aylık süreyle bu ülkelerde akademik eğitim alıyorlar. Öğrenciler bu sayede lisans öğrenimine yurt dışında adım atıyor. Buradaki dil eğitiminden sonra yurt dışında o dilin konuşulduğu ülkedeki üniversitede hocalardan dersler, seminerler alıyorlar, sunumlar, okumalar, tartışmalar yapıyorlar." diye konuştu.

Öğrencilerin döndüklerinde artık bu dili akademik düzeyde üretebilir hale geldiğini ve bunun da tabii ki lisans derslerine yansıdığını belirten Doğan, "Bunun dışında o dilin konuşulduğu bir kampüs ortamına geri dönmüş oluyorlar. Uluslararası öğrenci oranımız yüksek olduğu için aynı dili burada konuşmaya devam ediyorlar." dedi. Akademik İngilizce'nin genel İngilizce'den farkları olduğuna işaret eden Doğan, öğrenciler için bilimsel metinleri algılayabilmenin, üretebilmenin ve bilimsel tartışmalara katılabilmenin önemini vurguladı. Doğan, İngilizce hazırlığı tamamlayan öğrencilerin akademik İngilizce'nin test edildiği PTE Academic sınavını başarıyla geçtikleri takdirde lisans öğrenimlerine başlayabildiklerini kaydetti. - 5 modüllük eğitim sistemi Diller Okulunda Türkiye'de ender olan 5 modüllük bir eğitim sistemi uyguladıklarının altını çizen Doğan, "8'er haftadan oluşan bu 5 modülde hazırlık tamamlanıyor ve haftanın 5 günü 5 saat dil derslerine giriyorlar. Bu da 800 saatten fazla öğrenim görüyor olmaları demek. Bunun 500 saati, akademik Türkçe ve İngilizce eğitimine has." dedi.

Doğan, eğitmenlerin öğrettikleri dili ana dili olarak konuşuyor olmalarını önemsediklerini ifade ederek, üniversitede ders veren öğretim üyelerinin lisans ve yüksek lisans mezuniyetlerinin yabancı dil alanında olduğunu vurguladı. Üniversitedeki çok kültürlü ortamın öğrenciye faydasının yanında, Türkiye'ye de dönüşleri olacağını da dile getiren Doğan, "67 ülkeden gelen öğrenciler ülkemizde kalabilirler, akademik hayatlarına devam edebilirler veya ülkelerine dönüp orada hayatlarını kurabilirler. Bu üniversitemizin ve ülkemizin oralarla olan bağı, Türkçe'nin yaygınlaşması demek. Buna hizmet ettiğimiz için biz çok mutluyuz." diye konuştu. Doğan, İHÜ'ye yakın zamanda Pearson akreditasyonu verildiğini hatırlatarak, İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrencilerin belgesinin ve dil eğitiminin yurt dışında birçok kuruluşta tanındığını sözlerine ekledi. - "Türkçe önemli bir dil ve daha da önemli olacak" İHÜ'de Türkçe hazırlık eğitimine devam eden Filistinli 23 yaşındaki öğrenci Hassab Waari, üniversitede Endonezya, Pakistan, Amerika gibi birçok ülkeden arkadaşı olduğunu söyledi.

Günlük hayatta da Türkçe kullanarak, arkadaşlarıyla pratik yaptığını belirten Waari, "Türkiye en güçlü ülkelerden biri. Bu yüzden Türkçe öğrenmek istedim. Türkçe önemli bir dil ve daha da önemli olacak. İHÜ'de modern eğitim veriliyor. Sınıflarda öğrenci sayısı az olduğu için öğrenciler yeterli eğitimi alıyor." dedi. Türklerle kültürlerinin daha farklı olduğunu zannettiğini ifade eden Waari, Türkçe öğrendikten sonra Türk kültürü hakkında daha çok şey öğrendiğini ve kendi kültürleriyle benzer olduğunu fark ettiğini dile getirdi. Rusya'dan gelen 30 yaşındaki Marşta Golovacheva da, Türkçe hazırlık eğitimi aldığını, daha sonra Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nde doktora programına başlayacağını anlattı. Yeni bir dil öğrenmenin çok avantajlı olduğunu belirten Golovacheva, "3 dilde eğitim, öğrencilere daha fazla kapı açar. Türkiye'de yaşamak ve kültürünü anlamak için Türkçe çok önemli. İslam medeniyetini araştırmak için de Türkçe gerekli. Çalışmalarımda bu dile ihtiyacım olacak. Türkçe öğrendikten sonra Türklerin sıcak kanlı ve yabancılara yardımcı olmaya daima hazır olduklarını anladım." diye konuştu.

- "Çeşitli ülkelerden öğrenciler olduğu için ders sınıfta bitmiyor" İngilizce hazırlık okuyan 19 yaşındaki Hüseyin Bahri Kurt da akademik kadrosu, öğrenci sayısının sınırlı oluşu ve uluslararası perspektifi sebebiyle İHÜ'de eğitim almayı tercih ettiğini belirtti. İHÜ'nün sosyal bilimler alanında eğitim verdiğini aktaran Kurt, şunları kaydetti: "Sosyal bilimler alanının başlıca gerekliliği dil eğitimi. Burada öğreneceğimiz bütün diller, yapacağımız çalışmalarda bize yardımcı olacak. Çeşitli ülkelerden öğrenciler olduğu için burada ders sınıfta bitmiyor. Sürekli farklı dillere maruz kalıyoruz. Okuldaki seminerler İngilizce, Arapça ve Türkçe oluyor. Dolayısıyla daha etkili bir öğrenme süreci geçiriyoruz." Kurt, ilk aşamada İngilizce dinleme ve konuşma yetilerinin geliştiğini, son aşamada ise daha çok bölüme hazırlık anlamında akademik dil öğrendiklerini, hazırlığı tamamladıktan sonra da dilini pekiştirmek için yurt dışına gitmek istediğini sözlerine ekledi. Gambiya'dan gelen 23 yaşındaki Alasana Camara ise İHÜ'de İslami İlimler Fakültesi birinci sınıf öğrencisi olduğunu, geçen sene hazırlık eğitiminde Türkçe öğrendiğini söyledi.