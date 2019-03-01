İHÜ ETAM, evrensel etik bilinci için faaliyete başlıyor

Sosyal yaşamın her alanında, evrensel bir etik bilinci geliştirilmesine önayak olmak hedefiyle kurulan İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHÜ ETAM) tanıtım programı, 5 Mart 2019 Salı günü İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) gerçekleştirilecek.

İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHÜ ETAM), 5 Mart 2019 Salı günü İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) gerçekleştirilecek bir tanıtımla hizmete girecek. Tanıtımda ’Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş Ahlakı’ konulu bir de panel düzenlenecek. Söz konusu merkez her alanda karşılaşılan etik problemlerle ilgili gerçekleştirilecek akademik araştırma faaliyetlerinin, disiplinli bir araştırma ve uygulama merkezinin çatısı altında toplanması amacıyla kuruldu.

Edinilen bilgilere göre merkez, başta iş etiği olmak üzere bio-etik, medya/iletişim etiği, siyasi etik, din ve etik ilişkisi gibi alanlarda yapılacak çalışmaları koordine edecek ve gerçekleştirecek. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İHÜ ETAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ve İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak programın ana konuşmacısı, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak olacak.