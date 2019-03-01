İHÜ Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi açılıyor

Lansmanda 'Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş Ahlakı' konulu bir de panel düzenlenecek. Panelde; İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu’nun moderatörlüğünde; Prof. Dr. Mahmut Arslan, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Doç. Dr. Ömer Bolat, İsmail Tokalak ve Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Kuşakçı birer sunum yapacak.

Lansman töreni hakkında konuşan İHÜ Rektörü Prof.Dr. Recep Şentürk, “Bilim ve teknolojideki gelişmeler çerçevesinde evrensel anlamda ortak etik kodlarının oluşturulmasına her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulduğunu, bu gereksinimin giderilmesi için Etik Araştırmaları Merkezi’nin önemli bir rol oynayacağını” belirtti.

Konunun önemine dikkat çeken İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ise “Günümüzde her alanda yaşanan baş döndürücü gelişmelerin etik konusunda yeni çalışmalar yapılmaksızın eksik kalacağını ve özellikle iş ahlakı konusunda her sektörde etik kodların oluşturulması, uygulanması ve takibine büyük bir ihtiyaç duyulduğuna” dikkat çekti.

İHÜ ETİK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HAKKINDA

İhü Etik Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi; İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde yer alan İşletme, Felsefe, İletişim, İslami İlimler, Eğitim, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi disiplinlerin kendi alanlarında karşı karşıya kaldıkları etik problemlerle ilgili gerçekleştirecekleriakademik araştırma faaliyetlerinin, çok disiplinli bir araştırma ve uygulama merkezinin çatısı altında toplanması amacıyla kuruldu.

Merkez, başta iş etiği olmak üzere bio-etik, medya/iletişim etiği, siyasi etik, din ve etik ilişkisi gibi alanlarda yapılacak çalışmaları koordine edecek ve gerçekleştirecek.

