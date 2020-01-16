İHÜ'den akademik kariyer öncesinde ücretsiz hazırlık okulu

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından tarihi gerçekleştirilecek "Akademik Kariyer Hazırlık Okulu"nda 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ve mezunlar, lisansüstü eğitime dair her türlü soruya cevap bulabilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik kariyer planlarını daha bilinçli bir şekilde yapmaları için 8 Şubat 2020'de kapılarını açmaya hazırlanan İHÜ Akademik Kariyer Hazırlık Okulu için son başvuru tarihi 31 Ocak.

Akademik Kariyer Hazırlık Okulu'na, Türkiye'deki tüm üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile henüz lisansüstü başvurusu yapmamış mezunlar ücretsiz olarak başvurabiliyor. Bu kapsamda lisansüstü adayları, 4 hafta boyunca cumartesi günleri saygın bir akademik kadronun gözetiminde yürütülecek zengin içerikli sosyal bilimler atölyelerine katılma imkanına sahip olacak.

İleri düzey İngilizce eğitimlerinin de verileceği İHÜ Akademik Kariyer Hazırlık Okulu katılımcıları, ayrıca Türkiye'de ve dünyada lisansüstü eğitime dair her türlü sorularına cevap bulabilecekleri bir rehberlik hizmetinden yararlanacak.