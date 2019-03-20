HABER

İHÜ’nün lisansüstü programlarına ‘Strateji’ alt dalı eklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:25 | Son Güncelleme

İbn Haldun Üniversitesi’nde (İHÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisansüstü programlarına ’Strateji’ alt dalı eklendiği açıklandı.İbn Haldun Üniversitesi’nde (İHÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisansüstü programlarına ’Strateji’ alt dalı eklendiği duyuruldu.

İHÜ’nün lisansüstü programlarına ‘Strateji’ alt dalı eklendi

İbn Haldun Üniversitesi’nde (İHÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisansüstü programlarına ’Strateji’ alt dalı eklendiği açıklandı.

İbn Haldun Üniversitesi’nde (İHÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisansüstü programlarına ’Strateji’ alt dalı eklendiği duyuruldu. Strateji alt dalı ile güvenlik, ekonomi, kamusal yönetim ve siyasi planlama alanlarında tecrübeli sivil uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanıyor. Yapılan bilgilendirmede; nitelikli müfredatı ve güçlü akademisyen kadrosunun da desteğiyle başlatılacak olan lisansüstü alt dal programına, Türk öğrencilerin yanı sıra ağırlıklı olarak yakın coğrafyadan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika kökenli öğrencilerden başvurular kabul edilecek. Büyük ölçüde Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümü müfredatı çerçevesinde şekillenecek programın sonunda; güvenlik, ekonomi, kamusal yönetim ve siyasi planlama alanlarında tecrübeli sivil uzmanlar mezun edilecek. Toplamda 8 ders, 1 seminer dersinden oluşacak programda 4 zorunlu dersin yanı sıra, program katılımcıları İşletme, İktisat ve Tarih gibi bölümlerden dersler de alabilecek.

"Küresel rekabette doğru stratejiler belirleyici olacak"
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, sosyal bilimlerde sahip oldukları uzmanlaşmanın bir gereği olarak, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü altında açılacak olan ’Strateji’ alt dalına büyük bir önem verdiklerini söyledi.
Prof. Dr. Şentürk, "Dünyada rekabet ortamının mahalli değil küresel koşullarda belirlendiği bir çağda yaşıyoruz. Eğitim sistemimiz de bu çağın gereklerine göre yeni nesillerimizi küresel rekabete hazırlayacak şekilde yeniden tasarlanmalı. Tam da bu noktada stratejik yönetim ve planlamanın önemi karşımıza çıkıyor. Bizler İbn Haldun Üniversitesi’nde mezunlarımıza kendi çalışma sahalarında stratejik düşünebilme yeteneği kazandırabilmek istiyoruz. Yakın coğrafyamızın geleceğine strateji alanında iyi yetişmiş kadroların yön vereceğine inanıyoruz. Bu anlamda İbn Haldun Üniversitesi’nde Strateji alt dalına da heyecanla yaklaşıyoruz. Öyle inanıyorum ki bu alanda uzmanlaşmak isteyen tüm öğrencilerimiz, farklı meslek sahalarında stratejik kararlara imza atacak donanıma sahip olacaklardır" ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Mozambik’te ölü sayısı 200’e yükseldiMozambik’te ölü sayısı 200’e yükseldi
Vücuduna 150 saçma isabet eden köpek, yaşama tutunmaya çalışıyorVücuduna 150 saçma isabet eden köpek, yaşama tutunmaya çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Şırnak'tan acı haber geldi! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Şırnak'tan kahreden haber

Son dakika! Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Akit TV'deki 'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idam edilmesini bekliyor' sözleriyle ilgili soruşturma!

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Mahrem yapılanmaya operasyon!

Mahrem yapılanmaya operasyon!

Afiş asma kavgası Adana'yı karıştırdı

Afiş asma kavgası Adana'yı karıştırdı

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.