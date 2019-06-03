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İhvan, Arap ülkelerinden İsrail'le iletişimi kesmelerini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 05:34 | Son Güncelleme

İhvan, Arap ülkelerinden İsrail'le iletişimi kesmelerini istedi

İSTANBUL (AA) - Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Arap ülkelerinin İsrail'le olan iletişimlerini kesme çağrısında bulundu.

İhvan, Mescid-i Aksa'nın İsrail polisi himayesinde fanatik Yahudilerce baskına uğramasını kınayan açıklama yaptı.

Açıklamada, "İhvan, fanatik siyonistlerce Mescid-i Aksa'nın maruz kaldığı vahşi baskını, itikafta bulunanların ablukaya alınarak 6 kişinin gözaltına alınmasını ve Aksa'nın muhafızlarının saldırıya uğramasını kınamaktadır" ifadeleri yer aldı.

İhvan, Arap ülkelerinden büyükelçi ve temsilcilerini, oluşum olarak nitelediği İsrail'den geri çekmelerini ve iletişimlerini kesmelerini istedi.

Yüzyılın Anlaşması'nı şüpheli olarak nitelendiren İhvan, Bahreyn'den bu ay düzenlenmesi planlanan "Manama Ekonomi Çalıştayı"na ev sahipliği yapmayı reddetmesi talebinde bulundu.

Ayrıca İslam ve Arap dünyası halklarına çağrıda bulunan Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Aksa'ya olan saldırıyı reddederek öfkelerini duyurmalarını, Filistin davasını ve direnişi desteklemeye devam etmelerini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
"Yüzyılın Anlaşması" planı israil Mescidi Aksa Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan)

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