AMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Sözcüsü Muaz el-Havalide, adalet ve özgürlüğe inandıklarını terörizm ve aşırılık yanlısı fikirlerden ise uzak olduklarını belirtti.

İhvan Sözcüsü Havalide, ABD'nin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine alma planına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İhvan'ın adalete, özgürlüğe, yönetimin barışçıl yollarla devredilmesine inandığını vurgulayarak, "İhvan, aşırılık ve terörizm yanlısı fikirlerden uzak." dedi.

Teşkilatın, İslam dininde orta yolu takip ettiğini dolayısıyla fikri ve siyasi açıdan gençler tarafından benimsendiğini ifade eden Havalide, "İhvan son zamanlarda bir anda ortaya çıkmış bir teşkilat değil bilakis 1928 tarihinden bu yana sivil, halkçı ve davetçi yapısıyla çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Müslüman Kardeşler konusunun ilk defa tartışılmadığını söyleyen Havalide, birkaç yıl önce de İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından İhvan'ın terörle ilgisi olup olmadığı meselesinin ele alındığını kaydetti.

Havalide, o dönem İngiltere'nin uzun bir araştırmanın ardından "İhvan'ın terörle bir bağlantısı olmadığı sonucuna vardığını" hatırlattı.