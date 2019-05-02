HABER

"İhvan, aşırılık ve terörizm yanlısı fikirlerden uzak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 22:15 | Son Güncelleme

Ürdün İhvanı Sözcüsü Muaz el-Havalide: "İhvan, aşırılık ve terörizm yanlısı fikirlerden uzak" "İhvan son zamanlarda bir anda ortaya çıkmış bir teşkilat değil bilakis 1928 tarihinden bu yana sivil, halkçı ve davetçi yapısıyla çalışmalarını sürdürüyor"

AMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Sözcüsü Muaz el-Havalide, adalet ve özgürlüğe inandıklarını terörizm ve aşırılık yanlısı fikirlerden ise uzak olduklarını belirtti.

İhvan Sözcüsü Havalide, ABD'nin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine alma planına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İhvan'ın adalete, özgürlüğe, yönetimin barışçıl yollarla devredilmesine inandığını vurgulayarak, "İhvan, aşırılık ve terörizm yanlısı fikirlerden uzak." dedi.

Teşkilatın, İslam dininde orta yolu takip ettiğini dolayısıyla fikri ve siyasi açıdan gençler tarafından benimsendiğini ifade eden Havalide, "İhvan son zamanlarda bir anda ortaya çıkmış bir teşkilat değil bilakis 1928 tarihinden bu yana sivil, halkçı ve davetçi yapısıyla çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Müslüman Kardeşler konusunun ilk defa tartışılmadığını söyleyen Havalide, birkaç yıl önce de İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından İhvan'ın terörle ilgisi olup olmadığı meselesinin ele alındığını kaydetti.

Havalide, o dönem İngiltere'nin uzun bir araştırmanın ardından "İhvan'ın terörle bir bağlantısı olmadığı sonucuna vardığını" hatırlattı.

İhvan yetkilisi son olarak "ABD yönetimi İhvan'ı terör listesine alma planı yapacağına terörist Siyonizm'e ve diktatör rejimlere verdiği desteği durdursun." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan salı günü yapılan açıklamada, Donald Trump yönetiminin, İhvan'ı, yabancı terör örgütleri listesine almayı planladığı duyurulmuş ancak bu kararın Mısır'daki İhvan dışında diğer ülkelerdeki kollarını da kapsayıp kapsamayacağı hakkında bilgi verilmemişti.

Doğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bakın başına ne geldi Doğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bakın başına ne geldi
Ali'nin muavin olma hayali gerçek olduAli'nin muavin olma hayali gerçek oldu
Lise öğrencisi, arkadaşlarıyla sohbet ederken hayatını kaybettiLise öğrencisi, arkadaşlarıyla sohbet ederken hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD yönetimi ihvan Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan'dan dikkat çeken T.C. açıklaması!

Athena Gökhan'dan dikkat çeken T.C. açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

Tuzla'da çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Son dakika: KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

İstanbul Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.