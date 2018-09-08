İhvan yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 75 kişiye idam kararı

KAHİRE (AA) - Mısır'da mahkeme aralarında Şehit Esma'nın babası Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı verdi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi bugün görülen duruşmada, Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayları davasında yargılanan 44'ü tutuklu 75 sanığın idamına hükmetti.

Yerel ve yabancı medya temsilcilerinin de duruşmaya yoğun katılım gösterdiği belirtildi. Avrupa Birliğini temsilen diplomatik bir heyetin yer aldığı duruşmaya sanıkların bazı avukatları ile yakınlarının girmesine izin verilmedi.

Söz konusu kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Mısır yasalarına göre, 60 gün içerisinde mahkeme kararına itiraz edilebiliyor. İtirazın kabul edilmesi durumunda dava dosyası temyize gönderiliyor.

Hakkında idam cezası verilen kişiler arasında İhvan liderlerinden Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Başkan Yardımcısı İsam el-Uryan, Müslüman Kardeşler Teşkilatı Şura Meclisi Üyesi Abdurrahman el-Ber, İhvan yöneticisi Muhammed Biltaci, El-Cemaatu'l İslamiyye yöneticilerinden Asım Abdulmacid ve Tarık ez-Zumer de yer alıyor.