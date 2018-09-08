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İhvan yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 75 kişiye idam kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 15:48 | Son Güncelleme

Mısır'da mahkeme aralarında Şehit Esma'nın babası Muhammed el-Biltaci'nin de yer aldığı 75 kişi hakkında idam cezası verdi - İhvan lideri Muhammed Bedii'ye 25 yıl, Muhammed Mursi'nin oğlu Usame'ye 10 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da mahkeme aralarında Şehit Esma'nın babası Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı verdi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi bugün görülen duruşmada, Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayları davasında yargılanan 44'ü tutuklu 75 sanığın idamına hükmetti.

Yerel ve yabancı medya temsilcilerinin de duruşmaya yoğun katılım gösterdiği belirtildi. Avrupa Birliğini temsilen diplomatik bir heyetin yer aldığı duruşmaya sanıkların bazı avukatları ile yakınlarının girmesine izin verilmedi.

Söz konusu kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Mısır yasalarına göre, 60 gün içerisinde mahkeme kararına itiraz edilebiliyor. İtirazın kabul edilmesi durumunda dava dosyası temyize gönderiliyor.

Hakkında idam cezası verilen kişiler arasında İhvan liderlerinden Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Başkan Yardımcısı İsam el-Uryan, Müslüman Kardeşler Teşkilatı Şura Meclisi Üyesi Abdurrahman el-Ber, İhvan yöneticisi Muhammed Biltaci, El-Cemaatu'l İslamiyye yöneticilerinden Asım Abdulmacid ve Tarık ez-Zumer de yer alıyor.

Hakkında gıyaben hüküm verilenlerin ise gözaltına alınması veya gönüllü olarak polise teslim olması durumunda ön karar veren mahkemede yeniden yargılanacakları belirtildi.

Mahkeme kararının, söz konusu davada müftünün görüşüne istişare amaçlı başvurulduktan sonra verildiği kaydedildi. Bahsi geçen davanın 28 Temmuz'daki duruşmasında idam kararı verilmiş, evrakları görüşü alınmak üzere ülke müftüsüne gönderilmişti.

Mısır yasalarına göre, idam dosyaları karara bağlanmadan önce ülke müftüsüne sevk ediliyor. Müftünün görüşüne istişare amaçlı başvurulduktan sonra mahkeme son kararını veriyor. Müftü mahkemenin verdiği kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.

- İhvan lideri Bedii'ye 25 yıl, Mursi'nin oğluna 10 yıl hapis

Öte yandan 300'ü tutuklu 439'u firari 739 kişinin yargılandığı davada diğer sanıklar hakkında da hükümler verildi.

İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, Eski Tedarik Bakanı Basim Avde ve Vasat Partisi Başkan Yardımcısı İsam Sultan'ın da aralarında bulunduğu 47 sanık hakkında müebbet hapis (25 yıl) cezası verildi.

374 sanık hakkında 15'er yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verilirken, Muhammed Mursi'nin oğlu avukat Usame de 10 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada, 22 sanığa onar yıl, aralarında fotoğrafçı Mahmud Abduşşekur'un bulunduğu 215 sanığa 5'er yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Sanıklardan 5'i ise vefat nedeniyle beraat etmişti.

- Ne olmuştu?

Mısır’da demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevden alınmasının ardından Rabia Meydanı'nda eylemler başlamış ve 14 Ağustos 2013 tarihine kadar sürmüştü.

Güvenlik güçleri, 14 Ağustos günü sabahın erken saatlerinde meydana kanlı bir şekilde müdahale etmiş, olaylarda resmi verilere göre 8'i polis 632 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaylarla ilgili İhvan yöneticileri başta olmak üzere ülkedeki önemli isimlerin de aralarında yer aldığı 300'ü tutuklu 739 sanık yargılanıyor.

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Esma idam ihvan mısır

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