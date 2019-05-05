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İhvan'dan BMGK'ya "Gazze saldırılarını durdurun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 23:47 | Son Güncelleme

İhvan'dan BMGK'ya "Gazze saldırılarını durdurun" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması konusunda görevini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in savunmasız Filistin halkına yönelik işlediği ihlaller kınanırken, saldırıların devam etmesi, sivillerin ve basın kurumlarının hedef alınmasının büyük bir suç olduğu ifade edildi.

Uluslararası camianın saldırılara sessiz kaldığına ve bölge ülkelerinin Filistin'e destek olmadığına işaret eden İhvan, BMGK'ya, Gazze'de akan kanın durması konusunda üzerine düşen görevi yerine getirme çağrısı yaptı.

BM'ye Filistin halkının barış ve güvenliğini sağlama görevini yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, Arap ve Müslüman halklar da Gazze'ye yönelik abluka ve saldırıları kınamaya çağrıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik dünden bu yana süren saldırılarında 23 Filistinli şehit oldu, 154 Filistinli yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze ihvan

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