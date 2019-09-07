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İhvan'dan Hapishaneler Baskını davasında verilen cezalara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 20:01 | Son Güncelleme

İhvan'dan Hapishaneler Baskını davasında verilen cezalara tepki

KAHİRE (AA) - Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), aralarında teşkilatın Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 11 sanıklı "Hapishaneler ve Doğu Sınırı Baskını" davasında verilen cezalara tepki gösterdi.

İhvan sözcüsü Talat Fehmi, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu davada sanıklara verilen hapis cezalarının "acımasız", davanın da "düzmece" olduğunu ifade etti.

Fehmi, söz konusu cezaların, İhvan'ı ve İhvan yandaşlarını rejim karşıtlığını sürdürmekten alıkoyamayacağını vurguladı.

Kahire Ceza Mahkemesi, davanın bugünkü duruşmasında Bedii ile 10 sanığa müebbet, 8 sanığa 15 yıl hapis cezası verirken diğer 9 kişinin beraatına hükmetmişti.

Kahire Ceza Mahkemesi, Haziran 2015'te "Hapishaneler Baskını" davasında, 17 Haziran'da vefat eden Muhammed Mursi'nin de aralarında olduğu 27 sanığa idam ve müebbet hapis cezaları vermiş ancak Temyiz Mahkemesi, 15 Kasım 2016'da bu kararları bozarak, sanıkların tekrar yargılanmasını kararlaştırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hapishaneler baskını ihvan

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