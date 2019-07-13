İSTANBUL (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Kuveyt'in yakaladığı üyelerinin, ülkedeki kanunları çiğnemediğini ya da ülke güvenliğine kast etmediklerini açıkladı.

İhvan'dan yapılan yazılı bilgilendirmede, Kuveyt İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan, "İhvan mensubu kişilerden oluşan bir terör hücresine baskın yapıldığı ve yakalandığı" yönündeki açıklamanın, şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.

Yakalanan kişilerin, Kuveyt'e gelerek burada resmi prosedürlere göre çalışan Mısır vatandaşları olduğu belirtilen açıklamada, "Bu kişilerden hiçbiri ülkedeki kanunları çiğnemiş ya da Kuveyt'in güvenliği ile istikrarına zarar verecek davranışlarda bulunmuş değildir." ifadesi kullanıldı.

Dünyanın ve uluslararası insan hakları örgütlerinin, birçok defa Mısır'daki insan hakları ihlallerini ve rejimin bir intikam aracı olarak izlediği "muhalifler aleyhinde suç uydurma ve adil olmayan hükümler verme" politikasını kınadığı hatırlatılan açıklamada, "İhvan üyelerinin, bulunduğu ülkenin kanunlarına saygı göstermesi ve o ülkenin istikrarını koruması, teşkilatın fikir, siyaset ve metotlarının değişmez ilkelerindendir." denildi.