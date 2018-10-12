İhvan'dan Mısır'daki idam kararlarına kınama

İSTANBUL (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) sözcüsü Talat Fehmi, Mısır'da dün askeri mahkemenin, üç şehirde kiliselere düzenlenen saldırılardan sorumlu tutulan 17 sanık hakkında idam kararı vermesini kınadı.

"Arabi21" haber sitesine açıklamalarda bulunan Fehmi, Kuzey Kahire Askeri Mahkemesinin kamuoyunda "kilise saldırıları" olarak bilinen davada sanıklardan 17'sine idam, 19'una müebbet (25 yıl), 9'una on beşer yıl ve birine ise 10 yıl ağır hapis cezası vermesini kınadıklarını belirtti.

Mahkemenin, askeri yönetime karşı çıkan 17 masum Mısır vatandaşının idam edilmesi yönünde zalimane bir karar verdiğini vurgulayan Fehmi, askeri yargılamaların hiçbirini tanımadıklarını, bağımsız sivil yargının adaletin sağlanmasının en iyi yolu olduğunu kaydetti.

Gerçek olmayan delillere dayanarak gelişigüzel verilen idam kararlarının suç olduğuna dikkati çeken Fehmi, Mısırlı entelektüeller ile siyasi liderlerin askeri yönetimin son bulması için bir çözüm bulması, Mısır halkının da öncü şahsiyetlerin ödediği bedelin büyüklüğünün farkında olması gerektiği vurgusunu yaptı.

Uluslararası kuruluşları konuyu uluslararası arenada gündeme getirme konusunda daha fazla çaba sarf etmeye çağıran Fehmi, demokrasinin ülkeye geri dönmesiyle adaleti tesis edecek yargı sistemine sahip olunacağını ifade etti.

Mısır'ın başkenti Kahire ile İskenderiye ve Tanta şehirlerinde Aralık 2016 ve Nisan 2017'de kiliselere düzenlenen saldırılarda 82 kişi hayatını kaybetmişti.

