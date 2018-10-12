HABER

İhvan'dan Mısır'daki idam kararlarına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 04:42 | Son Güncelleme

İhvan'dan Mısır'daki idam kararlarına kınama

İSTANBUL (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) sözcüsü Talat Fehmi, Mısır'da dün askeri mahkemenin, üç şehirde kiliselere düzenlenen saldırılardan sorumlu tutulan 17 sanık hakkında idam kararı vermesini kınadı.

"Arabi21" haber sitesine açıklamalarda bulunan Fehmi, Kuzey Kahire Askeri Mahkemesinin kamuoyunda "kilise saldırıları" olarak bilinen davada sanıklardan 17'sine idam, 19'una müebbet (25 yıl), 9'una on beşer yıl ve birine ise 10 yıl ağır hapis cezası vermesini kınadıklarını belirtti.

Mahkemenin, askeri yönetime karşı çıkan 17 masum Mısır vatandaşının idam edilmesi yönünde zalimane bir karar verdiğini vurgulayan Fehmi, askeri yargılamaların hiçbirini tanımadıklarını, bağımsız sivil yargının adaletin sağlanmasının en iyi yolu olduğunu kaydetti.

Gerçek olmayan delillere dayanarak gelişigüzel verilen idam kararlarının suç olduğuna dikkati çeken Fehmi, Mısırlı entelektüeller ile siyasi liderlerin askeri yönetimin son bulması için bir çözüm bulması, Mısır halkının da öncü şahsiyetlerin ödediği bedelin büyüklüğünün farkında olması gerektiği vurgusunu yaptı.

Uluslararası kuruluşları konuyu uluslararası arenada gündeme getirme konusunda daha fazla çaba sarf etmeye çağıran Fehmi, demokrasinin ülkeye geri dönmesiyle adaleti tesis edecek yargı sistemine sahip olunacağını ifade etti.

Mısır'ın başkenti Kahire ile İskenderiye ve Tanta şehirlerinde Aralık 2016 ve Nisan 2017'de kiliselere düzenlenen saldırılarda 82 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERKilise mahzeninde bulundu! Tüm dünya hayretler içinde...Kilise mahzeninde bulundu! Tüm dünya hayretler içinde...
Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesiResmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
idam mısır

En Çok Okunan Haberler

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Sibel Can söyledi İbrahim Tatlıses ağladı! Aşıksın İbrahim bey, var sende bir şeyler'

Sibel Can söyledi İbrahim Tatlıses ağladı! Aşıksın İbrahim bey, var sende bir şeyler'

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Washington Post duyurdu! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post duyurdu! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Cemal Kaşıkçı’nın sırrını akıllı saatten kaydedilen bu ses kaydı çözecek

Cemal Kaşıkçı’nın sırrını akıllı saatten kaydedilen bu ses kaydı çözecek

ABD Büyükelçiliği'ne saldırı soruşturması tamamlandı

ABD Büyükelçiliği'ne saldırı soruşturması tamamlandı

Suriyelilere gelen yardım kolisi mahalleyi karıştırdı

Suriyelilere gelen yardım kolisi mahalleyi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.